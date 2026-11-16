Trường Đại học Hùng Vương tổ chức Tuần Nghiệp vụ năm học 2026-2027

Ngày 16/11, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức khai mạc Tuần Nghiệp vụ năm học 2026-2027. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tạo môi trường học tập, trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên, góp phần nâng cao năng lực thích ứng trước những yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong bối cảnh chuyển đổi số.

Quang cảnh chương trình khai mạc Tuần Nghiệp vụ năm học 2026-2027.

Tuần Nghiệp vụ là hoạt động quan trọng trong chương trình đào tạo của Trường Đại học Hùng Vương năm học 2026-2027, nhằm gắn kết chặt chẽ giữa kiến thức lý thuyết với thực tiễn nghề nghiệp. Thông qua chương trình, sinh viên có thêm cơ hội vận dụng kiến thức đã được trang bị trên giảng đường vào các hoạt động thực hành, qua đó, từng bước hoàn thiện năng lực chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp.

Điểm nhấn của Tuần Nghiệp vụ là tạo điều kiện để sinh viên phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, khả năng làm việc nhóm, giao tiếp và giải quyết vấn đề. Đây không chỉ là dịp để sinh viên củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng thực hành mà còn là cơ hội trải nghiệm, khám phá năng lực bản thân, rèn luyện tác phong và thái độ làm việc chuyên nghiệp.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, khoa học và công nghệ không ngừng phát triển, yêu cầu đối với nguồn nhân lực ngày càng toàn diện. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, người lao động cần có tư duy đổi mới, kỹ năng mềm, khả năng thích ứng linh hoạt và tinh thần sẵn sàng học hỏi trước những thay đổi của môi trường nghề nghiệp. Vì vậy, việc tổ chức Tuần Nghiệp vụ có ý nghĩa thiết thực, giúp sinh viên chủ động tiếp cận các xu hướng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và chuẩn bị hành trang cần thiết cho quá trình lập thân, lập nghiệp.

Tham gia Tuần Nghiệp vụ, sinh viên được khuyến khích thể hiện bản lĩnh, năng lực cá nhân, tinh thần trách nhiệm và sự sáng tạo trong học tập, thực hành. Đồng thời, đây cũng là dịp để nhà trường tăng cường gắn kết giữa hoạt động đào tạo với yêu cầu thực tiễn, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục theo định hướng ứng dụng, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo và không ngừng đổi mới, Tuần Nghiệp vụ năm học 2026-2027 diễn ra từ ngày 16-19/11, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm bổ ích, góp phần giúp sinh viên Trường Đại học Hùng Vương tự tin khẳng định năng lực, sẵn sàng thích ứng và đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong thời đại số.

Mạnh Quân - Cao Tuấn