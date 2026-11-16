Lấy chất lượng giáo dục làm thước đo hiệu quả

Thực hiện chủ trương sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Phùng Nguyên hoàn thành hợp nhất 15 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thành 3 trường. Việc sắp xếp không chỉ nhằm tinh gọn đầu mối, sử dụng hiệu quả nguồn lực mà còn hướng tới đổi mới quản lý, bảo đảm điều kiện dạy và học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Giờ học của cô và trò Trường Tiểu học Phùng Nguyên.

Thực hiện Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 20/8/2026 của UBND tỉnh Phú Thọ về phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh, xã Phùng Nguyên đã triển khai hợp nhất toàn bộ hệ thống trường học thành 3 trường.

Cụ thể, 6 trường mầm non được sáp nhập thành Trường Mầm non Phùng Nguyên, với 1 trường chính, 5 phân hiệu và 1 điểm trường. Sau sắp xếp, trường có diện tích 22.711m2, dự kiến tổ chức 62 nhóm, lớp với 1.578 học sinh.

5 trường tiểu học được hợp nhất thành Trường Tiểu học Phùng Nguyên, gồm 1 trường chính, 4 phân hiệu và 1 điểm trường. Quy mô dự kiến 90 lớp với 2.666 học sinh, trên diện tích 35.313m2.

4 trường THCS được sáp nhập thành Trường THCS Phùng Nguyên, gồm 1 trường chính, 3 phân hiệu và 1 điểm trường. Trường có diện tích 39.636m2, dự kiến 60 lớp với 2.530 học sinh.

Quá trình sắp xếp được thực hiện theo các bước rà soát hiện trạng, xây dựng phương án, xin ý kiến cấp ủy, thẩm định, phê duyệt đề án và kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự.

Việc bàn giao tài sản công, đất đai, tài chính, hồ sơ viên chức, hồ sơ học sinh, dữ liệu ngành giáo dục được triển khai nhằm bảo đảm hoạt động của các nhà trường liên tục, không bị gián đoạn.

Học sinh Trường THCS Phùng Nguyên được tuyên truyền tham gia giao thông an toàn.

Sau hợp nhất, hệ thống phân hiệu và điểm trường tại các địa bàn cũ vẫn được duy trì. Đây là giải pháp nhằm tận dụng cơ sở vật chất hiện có, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh tiếp tục đến trường, hạn chế những xáo trộn trong học tập và sinh hoạt của các gia đình.

Việc bố trí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được xã xác định là nhiệm vụ quan trọng, tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của các nhà trường sau sáp nhập.

Theo phương án nhân sự, từ 6 hiệu trưởng mầm non trước sắp xếp, địa phương bổ nhiệm 1 người làm hiệu trưởng trường mới, 2 người làm phó hiệu trưởng và 3 người chuyển sang làm giáo viên. Trong số 12 phó hiệu trưởng, 4 người được bổ nhiệm tại trường mới, 8 người chuyển sang làm giáo viên.

Ở cấp tiểu học, 5 hiệu trưởng được bố trí 1 hiệu trưởng và 4 phó hiệu trưởng. Trong 8 phó hiệu trưởng, 1 người được bổ nhiệm làm hiệu trưởng, 6 người chuyển sang làm giáo viên và 1 người xin nghỉ chế độ.

Đối với cấp THCS, 4 hiệu trưởng được bố trí 1 hiệu trưởng và 3 phó hiệu trưởng. Trong 8 phó hiệu trưởng, 1 người được bổ nhiệm làm hiệu trưởng, 6 người chuyển sang làm giáo viên và 1 người xin nghỉ chế độ.

Đội ngũ giáo viên được tiếp nhận nguyên trạng từ các trường cũ, bố trí theo vị trí việc làm, cơ cấu môn học và quy mô lớp học. Những giáo viên chưa đủ định mức giờ dạy được phân công giảng dạy tại trường chính, các phân hiệu và điểm trường để bảo đảm số giờ theo quy định.

Đối với nhân viên, sau sắp xếp, địa phương bố trí 18 người tại các trường mới, gồm 5 kế toán, 3 thủ quỹ, 3 văn thư và 7 nhân viên thư viện, thiết bị. Lao động hợp đồng cơ bản được giữ ổn định, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị cũ, nay là các phân hiệu.

Thực tế cho thấy, việc sắp xếp tổ chức bộ máy chưa thể giải quyết ngay những khó khăn về nhân lực. Đối chiếu với định mức quy định, các trường mầm non còn thiếu 37 giáo viên, tiểu học thiếu 4 giáo viên và THCS thiếu 7 giáo viên. Tình trạng thiếu giáo viên gây áp lực trong bố trí, phân công chuyên môn, nhất là khi các trường phải tổ chức hoạt động tại nhiều phân hiệu trên địa bàn rộng.

Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, UBND xã chỉ đạo các nhà trường kiện toàn tổ chuyên môn, tổ văn phòng, phân công nhiệm vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; xây dựng quy chế làm việc và kế hoạch giáo dục năm học 2026-2027 phù hợp điều kiện thực tế.

Việc rà soát cơ sở vật chất được triển khai đồng bộ, tập trung vào phòng học, phòng chức năng, khu hiệu bộ, khu vệ sinh, hệ thống điện, nước, sân chơi, bãi tập và thiết bị dạy học. Những hạng mục xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu được tổng hợp để có kế hoạch sửa chữa, đầu tư.

Địa phương cũng chú trọng bảo đảm các điều kiện học tập cho học sinh. Trước ngày khai giảng năm học 2026-2027, 100% học sinh tiểu học và THCS trên địa bàn xã có đầy đủ sách giáo khoa, tài liệu học tập.

Đối với hoạt động bán trú, 100% bếp ăn tại trường chính và các phân hiệu mầm non, tiểu học ký hợp đồng với các cơ sở cung cấp thực phẩm có hồ sơ năng lực, nguồn gốc rõ ràng; thực hiện nghiêm quy trình kiểm thực, lưu mẫu thức ăn 24/24 giờ, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Đến thời điểm báo cáo, không xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm.

Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tiếp tục được quan tâm. Các nhà trường tăng cường khai thác cơ sở dữ liệu ngành, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và dạy học; phối hợp với Công an xã, các thôn bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường và tai nạn thương tích.

Tuy nhiên, việc quản lý đồng thời nhiều phân hiệu nằm rải rác trên địa bàn rộng tạo áp lực cho ban giám hiệu trong điều hành chuyên môn, kiểm tra nội bộ và bảo đảm an toàn trường học. Bên cạnh đó, một số cơ sở vật chất giữa các điểm trường chưa đồng đều, nhu cầu đầu tư, sửa chữa, bổ sung thiết bị dạy học còn lớn.

Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Linh - Phó Chủ tịch UBND xã Phùng Nguyên cho biết: Để tháo gỡ khó khăn, UBND xã kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát tổng thể đội ngũ giáo viên theo vị trí việc làm, có cơ chế điều động, biệt phái, luân chuyển nhằm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên; tham mưu đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, giao đủ chỉ tiêu biên chế giáo viên hằng năm. Đồng thời, tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ địa phương thực hiện nhiệm vụ quản lý giáo dục trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Hương Giang