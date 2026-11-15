Trường THPT Quang Hà kỷ niệm 40 năm thành lập

Ngày 15/11, Trường THPT Quang Hà (xã Bình Xuyên) tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (1986-2026).

Dự buổi lễ có đồng chí Trần Việt Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương cùng các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh và cựu học sinh nhà trường.

Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Thành lập năm 1986 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, Trường THPT Quang Hà từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục phổ thông của tỉnh. Đến nay, quy mô nhà trường đạt hơn 1.300 học sinh; tỷ lệ tốt nghiệp THPT nhiều năm đạt 100%, tỷ lệ học sinh trúng tuyển đại học đạt trên 90%.

Năm học 2025-2026, học sinh nhà trường đạt 63 giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; kết quả thi tốt nghiệp THPT xếp thứ 22 trong tổng số 114 trường THPT toàn tỉnh. Qua 40 năm, nhà trường đã có hơn 14.000 lượt học sinh tốt nghiệp, trưởng thành, đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Chúc mừng những thành tích nhà trường đạt được, đồng chí Trần Việt Cường đề nghị Trường THPT Quang Hà tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới công tác quản trị, nâng cao chất lượng giáo dục thực chất; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy, học tập.

Nhà trường cần chú trọng giáo dục toàn diện, phát triển phẩm chất, năng lực, kỹ năng sống; nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học và khả năng hội nhập quốc tế cho học sinh. Đồng thời, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, tăng cường tư vấn hướng nghiệp, giáo dục STEM và năng lực số, giúp học sinh lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, sở trường và nhu cầu xã hội.

Đồng chí cũng đề nghị nhà trường xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, hạnh phúc; chú trọng nâng cao phẩm chất, năng lực chuyên môn và tâm huyết của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Cùng với đó, cần tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, phát huy sự đồng hành, đóng góp của các thế hệ cựu học sinh trong phát triển nhà trường.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Trường THPT Quang Hà.

Nhân dịp này, Trường THPT Quang Hà vinh dự đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh và Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ghi nhận những nỗ lực, thành tích trong 40 năm xây dựng và phát triển. Qua đó, tạo động lực để các thế hệ thầy và trò tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới.

Kim Liên