Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm kỷ niệm 20 năm thành lập

Ngày 14/11, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập (2006-2026) và 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026). Dự và chúc mừng nhà trường có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm được thành lập tháng 8/2006 với tên gọi ban đầu là Trường THPT Dân lập Hạ Hòa. Năm 2009, trường chính thức đổi tên thành Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Những ngày đầu thành lập, nhà trường gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và điều kiện tổ chức dạy học. Từ 7 lớp với hơn 300 học sinh, đến nay, sau 20 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại với 42 phòng học và phòng bộ môn; đội ngũ 64 cán bộ, giáo viên, nhân viên, quy mô 32 lớp với 1.360 học sinh.

Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tỷ lệ học sinh lên lớp hằng năm đạt 99-100%; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT bình quân đạt trên 99%, nhiều năm đạt 100%.

Kết quả thi tốt nghiệp THPT của trường liên tục nằm trong tốp 5 các trường ngoài công lập của tỉnh. Nhà trường duy trì thành tích tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, được UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm trao Bằng khen của UBND tỉnh cho nhà trường.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm ghi nhận, đánh giá cao những kết quả thầy và trò nhà trường đạt được trong 20 năm qua. Đồng thời, đề nghị nhà trường tiếp tục chú trọng giáo dục đạo đức, lý tưởng, lối sống, kỹ năng và ý thức trách nhiệm cho học sinh; xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giáo dục; tăng cường giáo dục STEM, ngoại ngữ, tin học và năng lực số; hướng dẫn học sinh sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm.

Cùng với đó, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng chú trọng quá trình nhận thức, khả năng hiểu, vận dụng kiến thức và giải quyết các vấn đề thực tiễn của học sinh, thay vì chỉ đánh giá kết quả ghi nhớ kiến thức. Nhà trường cần gắn giáo dục với định hướng nghề nghiệp, phân luồng học sinh, giúp các em lựa chọn hướng học tập phù hợp với năng lực, sở trường và nhu cầu xã hội.

Đặc biệt, tiếp tục khẳng định uy tín của cơ sở giáo dục ngoài công lập bằng chất lượng dạy học, trách nhiệm với người học và sự minh bạch trong quản lý; xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, kỷ cương, an toàn, thân thiện; tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục tri thức, bồi đắp nhân cách cho học sinh.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm các điều kiện hoạt động, nâng cao chất lượng giáo dục.

Đồng chí mong muốn các em học sinh phát huy truyền thống 20 năm của nhà trường, không ngừng học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho nhà trường.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm vinh dự đón nhận Bằng khen của UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cũng được biểu dương, khen thưởng.

Thu Kiên