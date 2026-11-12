Mở rộng chính sách hỗ trợ sinh viên, giảm áp lực chi phí đại học

Trong bối cảnh học phí và sinh hoạt phí ngày càng tăng, nhiều chính sách hỗ trợ tài chính cho sinh viên đang được triển khai, góp phần chia sẻ gánh nặng tài chính với người học.

Tăng gấp đôi mức vay ưu đãi cho sinh viên

Theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 3/9/2025, mức trần học phí năm học 2026–2027 đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên được quy định khác nhau theo từng nhóm ngành.

Cụ thể, nhóm Kinh doanh, Quản lý và Pháp luật có mức trần 1,79 triệu đồng/người học/tháng; nhóm Toán, Thống kê, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật và một số ngành liên quan là 2,09 triệu đồng; nhóm ngành sức khỏe như Điều dưỡng, Răng - Hàm - Mặt, Kỹ thuật y học là 2,66 triệu đồng; rngành Y khoa và Dược học là 3,5 triệu đồng/người học/tháng.

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Trong bối cảnh học phí đại học tăng, với nhiều gia đình, việc con đỗ đại học vừa là niềm vui, vừa kéo theo nỗi lo về khả năng trang trải học phí và sinh hoạt phí trong suốt khóa học. Để không phải gián đoạn việc học, nhiều sinh viên đã tìm đến chương trình tín dụng học sinh, sinh viên của Ngân hàng Chính sách xã hội. Đây được xem là nguồn hỗ trợ quan trọng, giúp người học có thêm kinh phí để duy trì việc học.

Tuy nhiên, với mức vay tối đa 4 triệu đồng/tháng được áp dụng từ tháng 5/2022, nguồn vốn ưu đãi này ngày càng khó đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế.

Trước thực tế đó, ngày 2/11/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 50/2026/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

Theo quyết định, từ ngày 1/1/2027, mức vốn cho vay tối đa được nâng lên 8 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên, gấp đôi mức hiện hành. Việc điều chỉnh này được kỳ vọng giúp người học có thêm nguồn lực trang trải chi phí, giảm áp lực tài chính cho gia đình, nhất là trong bối cảnh học phí và sinh hoạt phí tiếp tục tăng.

Em Hoàng Ngọc Bích, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ, việc nâng mức vay tối đa lên 8 triệu đồng/tháng từ năm 2027 sẽ giúp sinh viên có thêm điều kiện trang trải việc học, giảm bớt số tiền gia đình phải tự xoay xở. Người học có thể yên tâm hơn trong quá trình học tập, không phải quá lo lắng về việc thiếu kinh phí giữa chừng.

Em Nguyễn Thuỳ Dương, sinh viên Trường Đại học Thương Mại cho rằng, so với mức vay 4 triệu đồng trước đây, chính sách mới sẽ giúp sinh viên chủ động hơn trong việc học tập, hạn chế tình trạng phải đi làm thêm quá nhiều để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, Dương cũng bày tỏ mong muốn thủ tục vay vốn thuận lợi để nguồn hỗ trợ thực sự đến được với người học có nhu cầu.

Không để khó khăn tài chính cản trở cơ hội học tập

Bên cạnh chính sách tín dụng của Nhà nước, các trường đại học cũng đưa ra các chương trình học bổng, hỗ trợ học phí để hỗ trợ người học.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), thời gian qua, Nhà nước triển khai nhiều chính sách về học phí, miễn, giảm học phí, học bổng và tín dụng ưu đãi nhằm chia sẻ chi phí giáo dục với người học và gia đình, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Các chính sách này được thực hiện đồng thời với yêu cầu tăng cường tự chủ giáo dục đại học, gắn quyền tự chủ với trách nhiệm xã hội và bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục của người dân.

Từ năm học 2026-2027 theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP, sinh viên ở 91 ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược có cơ hội nhận học bổng 3,7-5,5 triệu đồng mỗi tháng nếu đáp ứng một số điều kiện.

Ngoài ra, Bộ GDĐT cũng đang đề xuất bổ sung người học một số ngành nông nghiệp, xây dựng, mỹ thuật, nghệ thuật vào diện được miễn, giảm học phí.

Theo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 238/2025/NĐ-CP về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí mà Bộ GDĐT đã công bố, đối tượng miễn, giảm, hỗ trợ học phí được bổ sung thêm gồm: người học các ngành, nghề nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng, mỹ thuật, nghệ thuật trình diễn, thể dục thể thao, người học chương trình giáo dục trung học nghề, ...

Trong bối cảnh học phí tiếp tục được điều chỉnh, các chính sách hỗ trợ người học được xem là một trong những giải pháp nhằm giảm áp lực chi phí, đặc biệt với sinh viên thuộc nhóm ngành được Nhà nước ưu tiên.

Theo quy định của Bộ GDĐT về mức điểm xét hưởng chính sách học bổng theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP, mức điểm xét hưởng chính sách học bổng được xác định cho 15 nhóm ngành, dao động từ 22,50 đến 24,35 điểm. Trong đó, mức cao nhất 24,35 điểm áp dụng đối với 3 nhóm ngành: Khoa học vật chất; Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Vật lý kỹ thuật. Một số nhóm ngành có mức điểm đáng chú ý khác gồm: Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường 23,95 điểm; Máy tính 23,85 điểm; Toán học, Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật cùng 23,60 điểm. Các nhóm ngành có mức điểm 22,50 gồm: Sinh học; Sinh học ứng dụng; Khoa học trái đất; Thống kê; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa; Kỹ thuật mỏ; Xây dựng.

https://daidoanket.vn/mo-rong-chinh-sach-ho-tro-sinh-vien-giam-ap-luc-chi-phi-dai-hoc.html

Theo daidoanket.vn