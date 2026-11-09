Khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh năm 2026

Ngày 9/11, tại Trường Cao đẳng Nghề Cơ khí Nông nghiệp I Trung ương, xã Bình Nguyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Phú Thọ năm 2026.

Đây là kỳ hội giảng giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh đầu tiên được tổ chức kể từ khi sáp nhập tỉnh, mang ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố, phát triển đội ngũ nhà giáo, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đại diện Ban tổ chức trao cờ lưu niệm tặng đơn vị đăng cai hội giảng.

Tham gia hội giảng, 67 nhà giáo đến từ 21 cơ sở giáo dục nghề nghiệp có dịp thể hiện trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm, năng lực sư phạm số, kỹ năng ứng dụng công nghệ hiện đại và khả năng đổi mới, sáng tạo trong quá trình giảng dạy.

Đây không chỉ là sân chơi chuyên môn bổ ích để các nhà giáo giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm mà còn là cơ hội đánh giá thực chất năng lực giảng dạy, khuyến khích tinh thần tự học, tự bồi dưỡng và không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm tặng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có nhà giáo tham gia hội giảng.

Thông qua hội giảng nhằm phát hiện, tôn vinh và nhân rộng những bài giảng có chất lượng cao, những phương pháp giảng dạy sáng tạo, hiệu quả; đồng thời tuyển chọn các nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc, đại diện cho đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc.

Hội giảng được tổ chức trong 2 ngày 9-10/11.

Hội giảng được tổ chức nhằm đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, gắn với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Qua đó, góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ hiện đại, đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ mới.

Mạnh Quân - Cao Tuấn