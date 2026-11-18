Trường Mầm non Đà Bắc đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Ngày 18/11, Trường Mầm non Đà Bắc (xã Đà Bắc) tổ chức Gặp mặt nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026) và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Dự gặp mặt có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Mầm non Đà Bắc.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Giáo dục và Đào tạo, tôn vinh những đóng góp thầm lặng, bền bỉ của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp trồng người.

Được thành lập trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại 6 trường mầm non trên địa bàn xã, Trường Mầm non Đà Bắc hiện có 1 điểm chính, 4 phân hiệu với 8 điểm trường, 56 nhóm, lớp, 955 trẻ và 176 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Kế thừa truyền thống, kinh nghiệm và những thành quả của các đơn vị trước đây, nhà trường từng bước ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng quản lý, xây dựng môi trường giáo dục thống nhất, lấy trẻ làm trung tâm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu và lãnh đạo xã Đà Bắc trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Năm học 2025 - 2026, nhà trường đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác huy động trẻ ra lớp đạt 74,67%, riêng tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo từ 3 tuổi đạt 100%; 100% trẻ được ăn bán trú, bảo đảm các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ chuyển biến rõ nét, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm từ 15,8% đầu năm xuống còn 0,8% cuối năm; suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm từ 9,8% xuống 6,9%. Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên, 100% trẻ đạt yêu cầu theo mục tiêu đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại buổi gặp mặt.

Cùng với đó, nhà trường chú trọng đổi mới phương pháp giáo dục, lồng ghép các hoạt động giáo dục STEAM, kỹ năng sống và giáo dục trẻ em về bản sắc văn hóa dân tộc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và triển khai mô hình “Kết nối yêu thương - Đổi mới sáng tạo xây dựng trường mầm non xanh, số hóa, hạnh phúc”.

Với những nỗ lực đó, Trường Mầm non Đà Bắc là một trong 5 trường mầm non của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tặng hoa chúc mừng trường Mầm non Đà Bắc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích Trường Mầm non Đà Bắc đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí cũng chỉ ra một số vấn đề cần quan tâm đối với chất lượng giáo dục trên địa bàn xã Đà Bắc. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, ngành Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ sở giáo dục tăng cường phối hợp, rà soát thực chất những mặt còn hạn chế, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm, từ đó xây dựng lộ trình nâng cao chất lượng giáo dục phù hợp với điều kiện địa phương.

Trong đó, giáo dục mầm non cần tiếp tục được quan tâm đúng mức, bởi đây là cấp học đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Các nhà trường cần chú trọng chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ; đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo, hình thành những kỹ năng và phẩm chất ban đầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu và lãnh đạo xã Đà Bắc trao quà tặng các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ sở giáo dục quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo có năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn, hạnh phúc; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Đối với Trường Mầm non Đà Bắc, đồng chí mong muốn tập thể nhà trường tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, giữ vững tinh thần đoàn kết, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Chương trình gặp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Mầm non Đà Bắc diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Tại buổi gặp mặt, thừa ủy quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Mầm non Đà Bắc; trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc và tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Mạnh Hùng