Trường Mầm non Liên Châu đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng 20/11, Trường Mầm non Liên Châu tổ chức Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Thừa ủy quyền, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Trường Mầm non Liên Châu.

Thành lập năm 1978, trải qua gần nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Trường Mầm non Liên Châu không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Từ tháng 9/2026, thực hiện chủ trương sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, 4 trường mầm non: Liên Châu, Đại Tự, Hồng Châu và Hồng Phương được sáp nhập thành một trường với 3 phân hiệu và 2 điểm trường. Sau sáp nhập, nhà trường có 1.350 học sinh và 141 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tâm huyết với nghề, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn tích cực đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục.

Năm 2002, Trường Mầm non Liên Châu là đơn vị đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc trước đây đạt chuẩn quốc gia. Năm 2023, nhà trường tiếp tục đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 và chuẩn quốc gia mức độ 2. Nhà trường nhiều năm liên tục được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

Ghi nhận những đóng góp trong sự nghiệp giáo dục, nhà trường đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2011, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2021 cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát biểu chúc mừng nhà trường, đồng chí Nguyễn Trung Kiên ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và thành tích của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Đồng chí nhấn mạnh, Huân chương Lao động hạng Nhất là phần thưởng cao quý, đồng thời là động lực để nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng tập thể đoàn kết, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục. Trong đó, cần chú trọng bảo đảm chất lượng chăm sóc, giáo dục đồng đều giữa các phân hiệu, điểm trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lấy trẻ làm trung tâm, coi sự an toàn và phát triển toàn diện của trẻ là thước đo chất lượng.

Đồng chí đề nghị ngành giáo dục, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ; đồng thời chăm lo tốt hơn đời sống và điều kiện làm việc cho đội ngũ giáo viên.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Trường Mầm non Liên Châu.

Cũng tại buổi lễ, Trường Mầm non Liên Châu được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh.

Kim Liên