Tiếng Anh - Hành trang để thế hệ trẻ tự tin hội nhập

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số, tiếng Anh không chỉ là một môn học mà còn là công cụ giúp thế hệ trẻ tiếp cận tri thức, kết nối với thế giới và khẳng định năng lực trong môi trường quốc tế. Từ yêu cầu thực tiễn đó, việc đổi mới phương pháp dạy và học tiếng Anh, chú trọng khả năng vận dụng tiếng Anh trong thực tế đang trở thành đòi hỏi cấp thiết. Tại Phú Thọ, Trung tâm Tiếng Anh Dolphin là một trong những địa chỉ quan tâm triển khai định hướng này.

Toàn cảnh Trung tâm Tiếng Anh Dolphin, tỉnh Phú Thọ.

Thực tế cho thấy, dù tiếng Anh ngày càng được chú trọng trong chương trình giáo dục phổ thông, không ít học sinh vẫn gặp khó khăn khi giao tiếp. Có em nắm khá chắc ngữ pháp, vốn từ phong phú nhưng lại lúng túng khi nghe, nói và diễn đạt suy nghĩ bằng tiếng Anh. Khoảng cách giữa kiến thức được học và khả năng vận dụng trong thực tế đặt ra yêu cầu phải thay đổi cách tiếp cận trong dạy và học ngoại ngữ.

Chị Nguyễn Thị Lan Anh ở phường Thanh Miếu chia sẻ: “Gia đình tôi xác định tiếng Anh là một kỹ năng rất cần thiết đối với tương lai của con. Điều tôi quan tâm không chỉ là kết quả học tập mà còn là khả năng vận dụng tiếng Anh trong giao tiếp. Sau một thời gian học tại Dolphin, tôi nhận thấy con mạnh dạn hơn, không còn quá e dè, có thể chủ động giao tiếp và chia sẻ những điều đã học với bố mẹ. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là con có thêm niềm yêu thích và sự tự tin khi tiếp cận một ngôn ngữ mới."

Tại Trung tâm Tiếng Anh Dolphin, tỉnh Phú Thọ, định hướng phát triển năng lực sử dụng tiếng Anh trong thực tế được đặt ra như một trọng tâm trong quá trình tổ chức dạy và học. Thay vì chỉ tập trung vào việc truyền đạt kiến thức từ vựng, ngữ pháp, việc tạo môi trường tương tác, khuyến khích học sinh chủ động sử dụng ngôn ngữ được chú trọng. Trong các hoạt động học tập, học sinh có cơ hội thực hành giao tiếp, luyện phản xạ nghe nói, trao đổi với giáo viên và bạn học, từng bước hình thành khả năng diễn đạt suy nghĩ bằng tiếng Anh.

Không khí học tập sôi nổi tại Trung tâm Tiếng Anh Dolphin, tỉnh Phú Thọ.

Điểm đáng chú ý của phương pháp này là tạo cơ hội để người học được nói, được thực hành và được sửa lỗi ngay trong quá trình học. Không chỉ dừng lại ở những đoạn hội thoại quen thuộc, các hoạt động thuyết trình, trao đổi và tương tác còn giúp học sinh rèn luyện khả năng tư duy, sắp xếp ý tưởng và trình bày quan điểm trước tập thể. Đây là những kỹ năng có ý nghĩa thiết thực, không chỉ đối với việc học ngoại ngữ mà còn đối với quá trình hình thành sự tự tin, bản lĩnh và năng lực giao tiếp của mỗi học sinh.

Học sinh tự tin thực hành giao tiếp, thuyết trình bằng tiếng Anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Một trong những rào cản lớn nhất khi học tiếng Anh là tâm lý sợ sai. Nhiều học sinh hiểu nội dung nhưng không dám nói vì lo phát âm chưa chuẩn, sử dụng sai cấu trúc hoặc sợ bị đánh giá. Nếu rào cản ấy không được tháo gỡ, việc học rất dễ trở thành quá trình ghi nhớ thụ động. Bởi vậy, xây dựng môi trường học tập cởi mở, khuyến khích học sinh chủ động thể hiện bản thân, coi lỗi sai là một phần tự nhiên của quá trình học tập có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi không còn quá áp lực về việc phải nói đúng ngay từ đầu, học sinh sẽ có thêm động lực để thực hành, trải nghiệm và tiến bộ.

Tại Trung tâm tiếng Anh Dolphin, sự tương tác giữa giáo viên và học sinh, việc tổ chức các hoạt động thực hành, thuyết trình và giao tiếp được xem là những yếu tố quan trọng để đưa tiếng Anh đến gần hơn với đời sống, thay vì chỉ giới hạn trong những trang sách.

Để hình thành năng lực sử dụng tiếng Anh, người học cần một quá trình rèn luyện liên tục, có sự đồng hành của giáo viên và gia đình. Với học sinh, đặc biệt là lứa tuổi thiếu nhi và thanh thiếu niên, việc duy trì hứng thú học tập có vai trò quan trọng. Nếu chỉ học theo áp lực điểm số, các em dễ cảm thấy ngoại ngữ là một nhiệm vụ bắt buộc. Ngược lại, khi được học thông qua giao tiếp, trò chơi ngôn ngữ, hoạt động nhóm và những tình huống gần gũi, việc tiếp nhận kiến thức sẽ trở nên tự nhiên hơn.

Từ những giờ học thực hành tại Dolphin, học sinh từng bước vượt qua tâm lý e ngại, chủ động sử dụng tiếng Anh, sẵn sàng trang bị hành trang tri thức và kỹ năng để tự tin hội nhập.

Trong thời đại trí tuệ nhân tạo và công nghệ số, tiếng Anh giúp học sinh tiếp cận kho tài liệu học tập phong phú, cập nhật những thành tựu khoa học, công nghệ, đồng thời mở rộng khả năng giao lưu, hợp tác với cộng đồng quốc tế. Đối với thế hệ trẻ, thành thạo tiếng Anh không có nghĩa là đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc, ngược lại, khi có khả năng giao tiếp với thế giới, các em sẽ có thêm cơ hội giới thiệu về quê hương, đất nước, con người và những giá trị văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Đại diện Dolphin Academy và IIG Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược tại Phú Thọ.

Đại diện Dolphin Academy và IIG Việt Nam tại buổi lễ ký kết hợp tác.

Với Phú Thọ - vùng đất cội nguồn dân tộc, nơi đang từng bước mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư, thúc đẩy du lịch và hội nhập kinh tế, việc nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thế hệ trẻ càng có ý nghĩa thiết thực. Một nguồn nhân lực trẻ không chỉ có kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp mà còn có khả năng giao tiếp quốc tế sẽ tạo thêm lợi thế cho địa phương trong quá trình phát triển. Bởi vậy, đầu tư cho việc học tiếng Anh hôm nay chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh và cơ hội phát triển của thế hệ trẻ ngày mai.

Trong hành trình ấy, nhà trường, gia đình và các cơ sở đào tạo ngoại ngữ cần có sự phối hợp chặt chẽ, cùng hướng đến mục tiêu giúp người học không chỉ biết thêm một ngôn ngữ mà còn có khả năng sử dụng ngôn ngữ ấy để học tập, làm việc và trưởng thành.

Từ những lớp học tiếng Anh tại Dolphin, hành trình hội nhập của học sinh được bắt đầu bằng những điều tưởng chừng rất giản dị: mạnh dạn nói một câu tiếng Anh, tự tin trình bày một ý tưởng, chủ động giao tiếp và không ngại thử sức với những điều mới mẻ. Những bước tiến nhỏ ấy, nếu được nuôi dưỡng bằng phương pháp phù hợp và sự đồng hành bền bỉ, sẽ góp phần tạo nên nền tảng quan trọng cho tương lai. Bởi trong một thế giới không ngừng kết nối, tiếng Anh không chỉ là chìa khóa mở ra cánh cửa tri thức mà còn là hành trang để thế hệ trẻ tự tin bước ra thế giới, chủ động nắm bắt cơ hội và khẳng định giá trị của chính mình.

Thu Thủy