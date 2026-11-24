Chăm lo phát triển văn hóa bằng trách nhiệm, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến

Sáng 24/11, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu.

Tiết mục nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương và lãnh đạo các địa phương.

Cùng dự có đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; các vị lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; đại diện văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, trí thức, chức sắc tôn giáo; các học viện-trường nghệ thuật, nhà hát, bảo tàng, hãng phim, cơ quan thông tấn, báo chí, tổ chức kinh tế và các đoàn viên, thanh niên, sinh viên tiêu biểu.

Văn hóa là sức mạnh nội sinh và động lực phát triển đất nước

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh, Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1946 là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử. Dưới ngọn cờ độc lập dân tộc, Nhà nước mới của nhân dân đã quy tụ giới văn hóa cả nước, nối dài mạch tư tưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943. Hội nghị khẳng định văn hóa là một mặt trận của cách mạng cùng với chính trị, kinh tế, quân sự trong sự nghiệp kháng chiến kiến quốc. Hội nghị đã tiếp thêm ngọn lửa niềm tin để chưa đầy một tháng sau, khi Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vang lên, biết bao trí thức, văn nghệ sĩ rời phố thị lên chiến khu, mang theo cây bút, cây đàn, giá vẽ, máy ảnh, nguyện gắn đời mình với vận mệnh của dân tộc. Từ đây, mỗi trí thức, văn nghệ sĩ thực sự trở thành người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa.

Nhìn lại 80 năm, chúng ta tự hào khẳng định bản sắc dân tộc được bồi đắp qua các cuộc kháng chiến trường kỳ và qua sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, công cuộc đổi mới và hội nhập. Một nền văn hóa mới kết tinh sắc màu của 54 dân tộc anh em đã định hình và ngày càng tỏa sáng. Trong giờ phút trang trọng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất, Người đã thắp lên ngọn đuốc văn hóa cho dân tộc ta trong thời đại mới; tưởng nhớ và biết ơn các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các thế hệ trí thức, văn nghệ sĩ, những người làm văn hóa và đồng bào các dân tộc đã dựng xây, gìn giữ và làm rạng rỡ nền văn hóa Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đại diện cho các nhà nghiên cứu văn hóa, Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu khẳng định: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” là tuyên ngôn bất hủ, thể hiện tầm nhìn vượt thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, mãi mãi là ánh sáng soi rọi con đường xây dựng và phát triển nền văn hóa cách mạng Việt Nam. Gần một thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta, với sự sáng tạo phi thường của quân và dân ta, tinh thần Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất cùng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đã hóa thân vào đời sống, là nền tảng, sức mạnh sáng tạo nên những kỳ tích Việt Nam.

Đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam, ca sĩ Phương Mỹ Chi bày tỏ, những câu hò điệu lý đã là cái nôi nâng đỡ tiếng hát đầu đời và kho tàng văn hóa dân tộc là mạch nguồn cảm hứng tìm tòi, sáng tạo, kể những câu chuyện Việt bằng âm nhạc của thế hệ mình; đồng thời ý thức rằng mỗi sản phẩm sáng tạo phải mang trong mình tình yêu dân tộc, sự trân trọng bản sắc và trách nhiệm với cộng đồng. Thế hệ trẻ nguyện không ngừng học tập, rèn luyện, bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và ý thức tự tôn dân tộc; từ những việc làm hằng ngày, sẽ góp sức xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, lan tỏa điều tốt đẹp, sẻ chia với cộng đồng và chăm lo cho thế hệ măng non.

Đưa những quyết sách của Đảng về Văn hóa vào cuộc sống

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, qua các thời kỳ cách mạng, Đảng ta không ngừng phát triển nhận thức về văn hóa và con người, kiên trì xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đây là dịp để nhìn lại chặng đường phát triển văn hóa Việt Nam trong gần một thế kỷ và tiếp nối tinh thần Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất cho hôm nay và mai sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, những mục tiêu phát triển đòi hỏi người Việt Nam có phẩm chất, tri thức và năng lực sáng tạo tương xứng. Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách học tập, giao tiếp, tiếp nhận và sáng tạo văn hóa. Giao lưu càng rộng mở, mỗi người càng cần hiểu văn hóa dân tộc để tiếp thu cái mới có chọn lọc. Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội đã xác định chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển văn hóa. Cả hệ thống chính trị có trách nhiệm đưa những quyết sách của Đảng về Văn hóa vào cuộc sống, khơi dậy sức sáng tạo và chăm lo đời sống tinh thần của Nhân dân.

Định hướng nhiệm vụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tập trung phát huy vai trò của văn hóa trong định hướng phát triển đất nước; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân. Văn hóa phải định hướng từ lựa chọn mục tiêu, ban hành quyết sách đến tổ chức thực hiện. Mỗi quyết sách cần tính đến tác động đối với con người, môi trường sống, di sản và lợi ích lâu dài của Nhân dân. Xây dựng văn hóa trong Đảng và bộ máy Nhà nước; tinh thần phụng sự Nhân dân thể hiện qua thực thi quyền lực, giữ lời hứa với dân và tận tâm giải quyết công việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nhân dân là chủ thể sáng tạo, gìn giữ, trao truyền và quyết định sức sống của văn hóa. Quyền sáng tạo, tiếp cận, thụ hưởng văn hóa phải được bảo đảm bằng điều kiện cụ thể, nhất là đồng bào ở vùng khó khăn, công nhân, trẻ em và người yếu thế. Mỗi người cần được khích lệ học hỏi, hợp tác, sáng tạo, biết trân trọng lao động, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam cần thể hiện trong giáo dục và ứng xử hằng ngày

Nhấn mạnh phải gìn giữ bản sắc và không ngừng làm giàu văn hóa dân tộc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, mỗi thế hệ có trách nhiệm gìn giữ những giá trị được trao truyền và đóng góp giá trị mới; bảo vệ môi trường sống và sinh hoạt văn hóa của cộng đồng. Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ, bảo đảm tự do sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân; tạo môi trường dân chủ, cởi mở để người sáng tạo tìm tòi, trao đổi.

Đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân gắn bó với Nhân dân, đấu tranh với cái xấu, cái ác; tiếp thu tinh hoa thế giới, làm giàu văn hóa Việt Nam. Nâng cao năng lực sáng tạo, sản xuất, đưa sản phẩm văn hóa Việt Nam đến công chúng trong nước và quốc tế. Gắn kết người sáng tạo, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và các tổ chức văn hóa để phát triển công nghiệp văn hóa có bản sắc, chất lượng, sức cạnh tranh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với văn hóa; coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu vấn đề mới, kịp thời đề ra chủ trương phù hợp và kiểm tra việc tổ chức thực hiện. Nhà nước hoàn thiện thể chế, chính sách phù hợp đặc thù văn hóa, nghệ thuật, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, cách thức quản lý để hoạt động văn hóa phát triển. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chăm lo đội ngũ, bảo đảm nguồn lực, chịu trách nhiệm về kết quả phát triển văn hóa thuộc phạm vi phụ trách. Cán bộ văn hóa phải hiểu văn hóa, có năng lực và tâm huyết.

Khẳng định chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam thể hiện sự trân trọng văn hóa, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia đời sống văn hóa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào trong và ngoài nước cùng chăm lo văn hóa bằng trách nhiệm trong công việc, lòng nhân ái trong cách sống và khát vọng cống hiến cho đất nước, để những giá trị tốt đẹp của dân tộc được tiếp nối trong mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng, trở thành sức mạnh phi thường đưa Việt Nam phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Theo nhandan.vn