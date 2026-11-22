Tầm nhìn thiển cận

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, một số tổ chức, cá nhân có tư tưởng thù địch, chống đối liên tục tung ra những luận điệu xuyên tạc, suy diễn về mục đích và nội dung Nghị quyết. Mới đây, thông qua cái gọi là “Diễn đàn ước mơ canh tân”, tổ chức khủng bố Việt Tân tiếp tục rêu rao rằng Nghị quyết số 23-NQ/TW là “chiến lược thâm nhập tinh vi”, nhằm vô hiệu hóa cộng đồng người Việt ở nước ngoài, phân hóa các tổ chức cộng đồng và hình sự hóa hoạt động đối kháng. Những luận điệu ấy không chỉ bóp méo chủ trương của Đảng, Nhà nước mà còn bộc lộ tầm nhìn thiển cận, đi ngược khát vọng hòa hợp dân tộc, đoàn kết xây dựng quê hương, đất nước...

Đoàn đại biểu thanh niên, sinh viên kiều bào tiêu biểu về thăm, thắp hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử

Nghị quyết số 23-NQ/TW là sự kế thừa, phát triển tư duy chiến lược của Đảng về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã phát triển lên hơn 6,5 triệu người, sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại đa số đồng bào hội nhập tốt, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, luôn hướng về quê hương và có những đóng góp thiết thực cho đất nước.

Trước yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, Nghị quyết số 23-NQ/TW đặt ra định hướng chuyển mạnh từ tư duy vận động, tập hợp, chăm lo sang đồng hành, kiến tạo cơ chế, phát huy hiệu quả nguồn lực kiều bào. Văn bản khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là nguồn lực chiến lược quan trọng, là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới. Đặc biệt, Nghị quyết nhấn mạnh tinh thần không phân biệt dân tộc, tôn giáo, xuất thân, địa vị xã hội; trân trọng, cầu thị, lắng nghe những ý kiến đóng góp xây dựng, kể cả quan điểm khác biệt nhưng không phương hại đến lợi ích quốc gia - dân tộc. Đồng thời, đề cao hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai.

Những quan điểm ấy có đủ sức mạnh để bác bỏ luận điệu cho rằng Nghị quyết số 23-NQ/TW nhằm vô hiệu hóa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Một chủ trương cao đẹp hướng đến mở rộng sự tham gia, tăng cường kết nối, phát huy tiềm năng và tạo điều kiện để kiều bào đóng góp không thể bị đánh đồng với âm mưu thâm nhập, thao túng như cách tổ chức khủng bố Việt Tân cố tình gán ghép.

Xưa nay, dường như trong cách nhìn của các tổ chức chống phá, bất cứ nỗ lực nào của Đảng, Nhà nước nhằm tăng cường quan hệ với kiều bào, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc đều có thể bị diễn giải thành âm mưu chính trị. Việc kết nối chuyên gia, trí thức, doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài bị quy chụp là kiểm soát cộng đồng. Hoạt động đối thoại, giao lưu bị xuyên tạc thành công cụ phân hóa các tổ chức. Đây rõ ràng là biểu hiện của tư duy định kiến, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử!.

Chủ trương đúng đắn, tốt đẹp để nâng cao khối đoàn kết không thể bị đánh đồng với thủ đoạn thao túng. Chính sách khuyến khích đóng góp không thể bị quy chụp thành âm mưu kiểm soát. Việc tạo dựng môi trường thuận lợi để người Việt Nam ở nước ngoài gắn bó với quê hương không đồng nghĩa với việc tước bỏ quyền tự chủ hay tiếng nói riêng của mỗi cá nhân, tổ chức.

Định kiến hẹp hòi

Tổ chức khủng bố Việt Tân còn cho rằng Nghị quyết số 23-NQ/TW sẽ phân hóa các tổ chức cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cắt đứt vai trò hậu phương hỗ trợ cho cái gọi là “đấu tranh tự do, dân chủ trong nước”; đồng thời cảnh báo về việc sử dụng công cụ tư pháp, hình sự hóa hoạt động đối kháng. Đây thực chất là thủ đoạn đánh tráo khái niệm, cố tình đánh đồng quyền tự do, dân chủ chính đáng với những hành vi vi phạm pháp luật.

Từ khi thành lập đến nay, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, trong đó có người Việt Nam ở nước ngoài. Tuy nhiên, thể chế nào cũng vậy, quốc gia nào cũng thế, quyền tự do không đồng nghĩa với quyền đứng ngoài pháp luật. Không cá nhân, tổ chức nào có thể nhân danh dân chủ, nhân quyền để thực hiện hành vi xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, kích động bạo lực, gây chia rẽ cộng đồng. Việc xử lý hành vi vi phạm pháp luật phải căn cứ vào tính chất, mức độ và quy định pháp luật, không thể tùy tiện quy kết hay đánh đồng với việc hạn chế quyền tự do chính đáng.

Cũng cần nhìn nhận rằng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài chưa đồng nhất về nhận thức, quan điểm chính trị hay trải nghiệm lịch sử. Mỗi người có hoàn cảnh, suy nghĩ và lựa chọn riêng. Đảng, Nhà nước không đặt ra yêu cầu mọi người phải có cùng một cách nhìn về quá khứ, càng không lấy sự khác biệt quan điểm làm căn cứ loại trừ họ khỏi cộng đồng dân tộc. Điều quan trọng là phát huy những điểm tương đồng, khơi dậy tình cảm quê hương, lòng tự hào dân tộc và khát vọng đóng góp cho đất nước.

Nghị quyết số 23-NQ/TW chủ trương xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, phát triển; phát huy nguồn lực của kiều bào trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc kết nối chuyên gia, trí thức, doanh nhân, nhà khoa học và thế hệ trẻ người Việt Nam toàn cầu nhằm hình thành mạng lưới hợp tác, tận dụng tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực phục vụ phát triển đất nước.

Thực tế những năm qua cho thấy nhiều kiều bào đã trở thành nhà đầu tư, chuyên gia, nhà khoa học có đóng góp quan trọng cho quê hương. Không ít người tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ đồng bào khắc phục thiên tai, gìn giữ tiếng Việt, quảng bá văn hóa và hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Những đóng góp ấy xuất phát từ tình cảm, trách nhiệm và niềm tự hào dân tộc, không phải từ sự áp đặt hay sắp đặt chính trị nào.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, nguồn lực của hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ nằm ở tiềm lực kinh tế mà còn ở tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và mạng lưới hợp tác quốc tế. Không một quốc gia nào có thể phát triển nhanh, bền vững nếu tự thu hẹp khả năng tập hợp nguồn lực, dựng lên những rào cản ngăn cách giữa các bộ phận dân tộc mình.

Bởi vậy, hòa hợp dân tộc mà Nghị quyết số 23-NQ/TW đề cao không có nghĩa là quên lịch sử hay phủ nhận những trải nghiệm khác nhau. Đó là sự lựa chọn hướng tới tương lai, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên định kiến, mặc cảm và bất đồng; ứng xử bằng tinh thần bao dung, tôn trọng, cùng hướng đến những giá trị chung.

Đáng tiếc, thay vì nhìn nhận những cơ hội mà chủ trương này mở ra, một số tổ chức chống phá lại cố tình khoét sâu khác biệt, khơi lại hận thù, gieo rắc tâm lý nghi kỵ trong cộng đồng. Họ muốn duy trì tư duy đối kháng, biến khác biệt nhận thức thành ranh giới không thể vượt qua, cản trở quá trình kết nối, hòa hợp và phát triển. Đó là tầm nhìn thiển cận, đi ngược lợi ích dân tộc.

Nghị quyết số 23-NQ/TW đã xác lập một tầm nhìn rộng mở, nhân văn và có tính chiến lược: Mọi người Việt Nam có thiện chí đều có thể đóng góp cho quê hương, đất nước, không bị gạt ra ngoài chỉ vì khác biệt về xuất thân, hoàn cảnh hay quan điểm. Quê hương là điểm tựa chung của mọi người Việt Nam, bất kể họ đang sinh sống ở đâu. Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, mỗi trí tuệ, nguồn lực và đóng góp chân thành đều đáng được trân trọng. Đó mới là tầm nhìn của trách nhiệm và khát vọng phát triển. Còn những ai cố tình gieo rắc chia rẽ, níu kéo hận thù, phủ nhận nỗ lực hòa hợp dân tộc thì khó che giấu được tầm nhìn thiển cận và động cơ chống phá của mình, sớm muộn gì cũng phải trả giá.

Trung Tín