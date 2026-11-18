Cao Dương xây dựng Đảng vững mạnh

Để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Đảng ủy xã Cao Dương xác định sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm. Sau sắp xếp, toàn xã giảm từ 48 thôn xuống còn 26 thôn, gồm 18 thôn thành lập mới và 8 thôn giữ nguyên. Hiện Đảng bộ xã có 37 tổ chức Đảng trực thuộc với 1.919 đảng viên, trong đó có 1.860 đảng viên chính thức, 59 đảng viên dự bị.

Với tinh thần sâu sát cơ sở, Thường trực Đảng ủy xã Cao Dương trực tiếp kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất trường học trên địa bàn.

Ngay sau sắp xếp, Thường trực Đảng ủy xã trực tiếp làm việc với một số cấp ủy thôn để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoạt động ở cơ sở duy trì liên tục, thông suốt. Công tác kiện toàn cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra được quan tâm, góp phần bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác cán bộ tiếp tục được xác định là khâu then chốt. Trong 9 tháng, xã đã điều động 1 đồng chí, bổ nhiệm 4 đồng chí giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; tổ chức đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý theo quý. Chọn cử 8 đồng chí tham gia đào tạo trung cấp lý luận chính trị. Đồng thời tiếp tục rà soát nguồn cán bộ để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ thực hiện nghiêm túc, 125 trường hợp được thẩm tra, kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ, quy hoạch, bổ nhiệm và các nhiệm vụ liên quan.

Cùng với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng bộ xã chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới. Trong 9 tháng, đã kết nạp 42 đảng viên, đạt 74% chỉ tiêu được giao. Công tác quản lý đảng viên, chuyển sinh hoạt Đảng, cập nhật hồ sơ và theo dõi đảng viên đi làm ăn xa, đi nước ngoài được thực hiện thường xuyên. Đảng ủy cũng tổ chức 3 đợt trao tặng Huy hiệu Đảng cho 124 đồng chí, thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp, cống hiến của các thế hệ đảng viên cho sự nghiệp cách mạng.

Đồng chí Cao Xuân Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: Điểm nhấn trong công tác xây dựng Đảng ở Cao Dương là việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số. Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, gắn với nhiệm vụ chính trị và những vấn đề cụ thể đặt ra tại cơ sở. Việc triển khai Sổ tay đảng viên điện tử được thực hiện đồng bộ; đến tháng 9/2026, 100% chi bộ tổ chức sinh hoạt Đảng thường kỳ trên ứng dụng. Công tác chuẩn hóa dữ liệu, số hóa hồ sơ đảng viên đang được tập trung triển khai, đến nay đã có 500/1.919 hồ sơ được số hóa. Đây là bước chuyển quan trọng trong ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành, góp phần nâng cao tính khoa học, minh bạch và hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng.

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh không chỉ được thể hiện ở công tác tổ chức, cán bộ mà còn ở việc tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã thực hiện 8 cuộc giám sát đối với 8 tổ chức Đảng và đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tiến hành kiểm tra 2 tổ chức Đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và tài chính Đảng; đồng thời thực hiện 11 cuộc giám sát chuyên đề đối với 11 tổ chức Đảng và đảng viên. Các đảng ủy, chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc triển khai 43 cuộc giám sát đối với 3 tổ chức Đảng và 40 đảng viên. Việc xem xét, thi hành kỷ luật được thực hiện đúng thẩm quyền, nguyên tắc và quy trình; trong 9 tháng có 5 đảng viên bị thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ.

Công tác dân vận tiếp tục được Đảng ủy xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng gần dân, sát dân, lấy người dân làm trung tâm. Hoạt động dân vận được gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở, tăng cường tiếp xúc, đối thoại và giải quyết những vấn đề Nhân dân quan tâm. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức 191 cuộc tuyên truyền với 9.226 lượt người tham gia. Các mô hình “Tháng nghe dân nói”, “Lắng nghe Nhân dân nói” cùng việc ứng dụng nền tảng số trong tuyên truyền, tương tác đã góp phần đa dạng hóa phương thức vận động, tạo điều kiện để người dân tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh tâm tư, nguyện vọng.

Tinh thần sâu sát cơ sở còn được thể hiện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những nhiệm vụ khó, những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Các nội dung liên quan đến quy hoạch, đất đai, đầu tư và giải phóng mặt bằng được đưa vào chương trình làm việc thường xuyên của cấp ủy. Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy xã trực tiếp nghe, cho ý kiến về điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch đầu tư công, ngân sách và tiến độ các dự án trọng điểm, trong đó có Dự án đường dây và Trạm biến áp 110 kV Kim Bôi, Dự án đường dây 110 kV cấp điện Nhà máy Xi măng Hoàng Long Hòa Bình. Đối với những trường hợp còn vướng mắc, cấp ủy yêu cầu rà soát hồ sơ, nguồn gốc đất, phương án bồi thường, đồng thời tăng cường phối hợp, tuyên truyền, vận động Nhân dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Dương Liễu