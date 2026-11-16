Liên Châu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Những năm qua, Đảng bộ xã Liên Châu đã triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Trong đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số được xác định là khâu đột phá.

Chi ủy Chi bộ thôn Nhật Chiêu 2 thảo luận các nội dung chuẩn bị cho sinh hoạt chi bộ thường kỳ.

Đảng bộ xã Liên Châu có 1.573 đảng viên, sinh hoạt tại 56 chi, đảng bộ trực thuộc. Để các nghị quyết đi vào thực chất, Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung sinh hoạt Đảng theo hướng trọng tâm, sát tình hình thực tiễn, đồng thời đẩy mạnh công tác chuyển đổi số. Đến nay, 100% tổ chức Đảng đã thực hiện mô hình “Phòng họp không giấy tờ”, 100% dữ liệu đảng viên được số hóa, 100% đảng viên sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” và thu nộp đảng phí không dùng tiền mặt. Sự đổi mới này giúp các chủ trương được truyền đạt nhanh chóng, chính xác đến từng đảng viên.

Chi bộ thôn Nhật Chiêu 2 là minh chứng tiêu biểu. Với 66 đảng viên, chi bộ lồng ghép nhiệm vụ chính trị vào sinh hoạt Đảng định kỳ, ứng dụng nhóm Zalo để điều hành. Đồng chí Phan Thị Nhung - Bí thư Chi bộ cho biết: “Thôn có tổ công nghệ số cộng đồng đi từng ngõ, gõ từng nhà, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng và thanh toán không dùng tiền mặt”. Nhờ sự lãnh đạo sát sao, Nhân dân đã hiến hơn 100m2 đất, đóng góp trên 10.000 ngày công và hơn 40 tỷ đồng xây dựng hạ tầng. Thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023, thôn thông minh năm 2024; thu nhập đạt hơn 83 triệu đồng/người/năm.

Ở những nơi ít đảng viên, vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ vẫn được phát huy rõ nét. Tiêu biểu như Chi bộ thôn Thụ Ích 3, dù chỉ có 15 đảng viên nhưng luôn là hạt nhân lãnh đạo, quy tụ và phát huy sức mạnh đoàn kết trong Nhân dân. Điều này gắn liền với uy tín người đứng đầu.

Đồng chí Trần Nam Hải - Bí thư Chi bộ, người có 16 năm đảm nhiệm chức vụ này luôn được Nhân dân tín nhiệm bởi sự gần dân, sát dân, đã tự nguyện hiến 60m2 đất mở đường. Đồng chí Trần Nam Hải chia sẻ: “Muốn vận động Nhân dân thì cán bộ, đảng viên phải làm trước. Gia đình tôi hiến đất mở đường và tích cực tuyên truyền, vận động người dân cùng hưởng ứng. Chi bộ cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số thông qua nhóm Zalo cộng đồng dân cư, giúp người dân kịp thời nắm bắt các chủ trương, kế hoạch của địa phương”.

Nhờ đó, người dân đã hiến hơn 200m2 đất, đóng góp hơn 30 tỷ đồng và trên 10.000 ngày công lao động để xây dựng hạ tầng; làm 1.500m rãnh thoát nước, lắp đặt hệ thống camera an ninh và đèn chiếu sáng. Thôn đã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022, nông thôn mới thông minh năm 2023; thu nhập bình quân năm 2025 đạt hơn 90 triệu đồng/người.

Những chuyển biến tích cực từ cơ sở đã tạo động lực to lớn, thúc đẩy kinh tế - xã hội toàn xã phát triển. 9 tháng năm 2026, tổng giá trị sản phẩm của xã ước đạt trên 2.551 tỷ đồng; thu ngân sách ước đạt hơn 249 tỷ đồng, đạt 322,89% kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã ước đạt 11,08% so với cùng kỳ năm 2025. An ninh chính trị được giữ vững.

Đồng chí Phan Thế Huy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Liên Châu khẳng định: “Đảng bộ xã xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nền tảng xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Thời gian tới, cấp ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sát cơ sở; siết chặt kỷ luật, kỷ cương và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc nhằm củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân”.

Bằng những cách làm sáng tạo, bám sát thực tiễn, Đảng bộ xã Liên Châu đã thổi luồng sinh khí mới vào các buổi sinh hoạt chi bộ. Đây chính là tiền đề quan trọng dẫn dắt chính quyền và Nhân dân thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu năm 2026, vững bước xây dựng quê hương Liên Châu ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ngọc Thắng