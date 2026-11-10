Minh chứng đúng đắn về đường lối lãnh đạo và công tác cán bộ

Luân chuyển, điều động cán bộ là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước ta nhằm rèn luyện, thử thách đội ngũ cán bộ qua thực tiễn. Thế nhưng, cứ mỗi khi có sự điều động, bổ nhiệm nhân sự, nhất là với cán bộ cấp chiến lược hay cán bộ chủ chốt ở các địa phương, trên không gian mạng lại xuất hiện những luận điệu xuyên tạc, đầy thuyết âm mưu, gán cho công tác này động cơ mờ ám, gọi đó là “chia ghế”, “cài người”, “trò chơi quyền lực”, gây hoang mang dư luận, hòng chống phá Đảng, Nhà nước.

Cán bộ luân chuyển tại xã Lục Sơn, thành phố Bắc Ninh giám sát việc niêm yết diện tích đất của các hộ dân trên địa bàn. Ảnh: Ngọc Anh

Luân chuyển cán bộ là cần thiết

Luân chuyển cán bộ là việc phân công hoặc bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý giữ một chức danh lãnh đạo, quản lý khác trong một thời hạn nhất định để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện theo yêu cầu nhiệm vụ hoặc yêu cầu của chức danh được quy hoạch. Mục đích của việc luân chuyển là nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương của Đảng về công tác cán bộ; tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch có môi trường rèn luyện, am hiểu thực tiễn, phát triển toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đồng thời bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng, không để xảy ra tiêu cực.

Thực tế thời gian qua ở nước ta, đại đa số trường hợp luân chuyển cán bộ cấp chiến lược và cán bộ chủ chốt ở các địa phương đã bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng. Đáng chú ý, công tác luân chuyển đã kết hợp việc này với tăng cường cán bộ cho những nơi khó khăn, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, cục bộ, khép kín; góp phần thúc đẩy thực hiện chủ trương bố trí lãnh đạo chủ chốt không là người địa phương và người đứng đầu không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Công tác luân chuyển, điều động cán bộ ở Việt Nam được điều chỉnh bởi một hệ thống văn bản quy phạm ngày càng hoàn thiện. Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ đã bổ sung nhiều điểm mới quan trọng so với quy định trước đó, bao gồm nguyên tắc không tăng thêm chức danh để luân chuyển cán bộ, quy định rõ về tiêu chuẩn có đủ sức khỏe và còn thời gian công tác ít nhất 10 năm tính từ thời điểm luân chuyển, và nguyên tắc bố trí chức vụ tương đương khi luân chuyển.

Tiếp đó, Quy định số 377- QĐ/TW ngày 8/10/2025 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ đã quy định cụ thể quy trình điều động cán bộ gồm ba bước: trao đổi, lấy ý kiến của tập thể lãnh đạo nơi tiếp nhận; trao đổi, lấy ý kiến bằng văn bản của tập thể lãnh đạo nơi cán bộ đang công tác, lấy đánh giá nhận xét và hồ sơ nhân sự; thẩm định về nhân sự và lập tờ trình báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Mới đây, Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đã xác định rõ: Luân chuyển phải có mục tiêu, được thực hiện theo cả chiều ngang và chiều dọc; không nhất thiết theo thứ bậc chức vụ; gắn với rèn luyện và kiểm chứng năng lực cán bộ; nhất là “không luân chuyển hình thức”. Những quy định này cho thấy Đảng và Nhà nước không chỉ coi trọng việc luân chuyển mà còn kiểm soát chặt chẽ để bảo đảm thực chất, hiệu quả, vì lợi ích chung.

Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đã xác định rõ: Luân chuyển phải có mục tiêu, được thực hiện theo cả chiều ngang và chiều dọc; không nhất thiết theo thứ bậc chức vụ; gắn với rèn luyện và kiểm chứng năng lực cán bộ; nhất là “không luân chuyển hình thức”. Những quy định này cho thấy Đảng và Nhà nước không chỉ coi trọng việc luân chuyển mà còn kiểm soát chặt chẽ để bảo đảm thực chất, hiệu quả, vì lợi ích chung.

Nhìn vào thực tế triển khai tại các địa phương, có thể thấy rõ những kết quả tích cực. Tại thành phố Hải Phòng, sau hơn một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố đã thực hiện luân chuyển, điều động, bố trí kiêm nhiệm 346 vị trí tại các xã, phường; biệt phái 91 công chức và điều động tăng cường 60 công chức cho cấp xã. Việc điều chỉnh nhân sự được thực hiện theo hướng tăng cường cán bộ có trình độ, năng lực, kinh nghiệm cho những địa bàn khó khăn, thiếu nhân lực, đồng thời điều hòa, sử dụng hiệu quả đội ngũ trong toàn hệ thống.

Tại thành phố Bắc Ninh, sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, toàn thành phố có gần 800 cán bộ dưới 42 tuổi tham gia cấp ủy cơ sở, chiếm gần 28%; trong đó 48 đồng chí giữ các vị trí chủ chốt xã, phường. Những cán bộ được luân chuyển về cơ sở đã trực tiếp tham gia giải quyết những nhiệm vụ thực tiễn, từ hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính đến phát triển kinh tế lâm nghiệp, từ giám sát chuyên đề về tài chính, đất đai đến giải quyết đơn thư khiếu nại của Nhân dân. Kết quả là kinh tế-xã hội của các địa phương tiếp tục phát triển, thu ngân sách vượt kế hoạch, an sinh được bảo đảm.

Những con số và câu chuyện ở các địa phương nói trên phần nào cho thấy luân chuyển, điều động cán bộ không phải là “trò chơi quyền lực” mà là quá trình đưa cán bộ đến những nơi cần họ, để họ được thử thách, rèn luyện và trưởng thành, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân.

Bản chất của các luận điệu xuyên tạc

Những luận điệu xuyên tạc thường lập luận rằng luân chuyển, điều động cán bộ chỉ là sự sắp đặt mang tính chủ quan hoặc cạnh tranh quyền lực giữa các nhóm lợi ích, biểu hiện của sự mất đoàn kết trong nội bộ, thậm chí là “thanh lọc phe phái” hay “cục bộ địa phương”. Hay là cách để các thế lực chính trị, các “phe cánh” “cài người thân tín” vào các vị trí quan trọng, “chia nhau ghế” để củng cố quyền lực. Mục đích nhằm kích động tâm lý bất mãn, so bì, cổ xúy tư tưởng cục bộ địa phương, khoét sâu những hạn chế mang tính nhất thời trong công tác cán bộ, từ đó mưu đồ làm suy yếu sự đồng thuận xã hội, gây chia rẽ nội bộ, thúc đẩy các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, làm giảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước.

Những luận điệu sai trái trên, dù núp bóng dưới nhiều hình thức nhưng đều hướng đến âm mưu phủ nhận bản chất khoa học, dân chủ và chính danh của công tác cán bộ trong Đảng, từ đó hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, xuyên tạc, bóp méo bản chất, làm sai lệch nhận thức về chủ trương của Đảng, cản trở quá trình đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Để thực hiện mưu đồ đen tối, thâm hiểm nói trên, những luận điệu này phớt lờ một thực tế hiển nhiên: Mọi quyết định luân chuyển, điều động đều phải tuân thủ quy trình tập thể, có sự tham gia của tập thể lãnh đạo nơi đi và nơi đến, có thẩm định nhân sự, và do cấp có thẩm quyền quyết định trên cơ sở quy hoạch, tiêu chuẩn và năng lực thực tế. Nếu chỉ là “cài người”, tại sao phải mất hàng năm trời để một cán bộ được quy hoạch, đào tạo, thử thách qua nhiều vị trí trước khi được xem xét bố trí?

Hơn nữa, nếu luân chuyển chỉ để “chia ghế”, tại sao Nghị quyết số 30-NQ/TW lại yêu cầu “không luân chuyển hình thức”, gắn việc luân chuyển với kết quả rèn luyện, mức độ trưởng thành và năng lực được kiểm chứng của cán bộ? Một chủ trương “chia ghế” sẽ không cần đến những rào cản kỹ thuật phức tạp và chặt chẽ như vậy.

Trong gần 100 năm qua, nhất là trong 40 năm Đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt của công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Những luận điệu xuyên tạc nhắm vào chủ trương này chính là nhắm vào nỗ lực xây dựng một đội ngũ cán bộ đủ tầm, đủ sức phục vụ nhân dân trong kỷ nguyên mới. Mục đích sâu xa là gây suy giảm lòng tin của Nhân dân vào công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước, từ đó phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực then chốt này.

Bằng cách bóp méo bản chất của luân chuyển, vu cáo các cơ quan chức năng “làm màu”, “lợi dụng luân chuyển để trục lợi”, những luận điệu này cố tình phớt lờ một thực tế: Đằng sau mỗi quyết định luân chuyển là những vùng đất khó khăn cần người có năng lực, là những cơ sở đang thiếu cán bộ có trình độ, là những nhiệm vụ chính trị cần người dám nghĩ, dám làm.

Bằng cách bóp méo bản chất của luân chuyển, vu cáo các cơ quan chức năng “làm màu”, “lợi dụng luân chuyển để trục lợi”, những luận điệu này cố tình phớt lờ một thực tế: Đằng sau mỗi quyết định luân chuyển là những vùng đất khó khăn cần người có năng lực, là những cơ sở đang thiếu cán bộ có trình độ, là những nhiệm vụ chính trị cần người dám nghĩ, dám làm.

Công tác luân chuyển, điều động cán bộ đã, đang và sẽ vẫn là một nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng và Nhà nước Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương luân chuyển cán bộ gắn với quy hoạch, đào tạo, bố trí và sử dụng cán bộ một cách khoa học, khách quan, vì lợi ích chung của đất nước và nhân dân.

Mọi quyết định luân chuyển đều được cân nhắc trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ, phẩm chất, năng lực và sở trường của cán bộ, với mục tiêu cao nhất: Xây dựng một đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, gắn bó với nhân dân, phục vụ nhân dân.

https://nhandan.vn/minh-chung-dung-dan-ve-duong-loi-lanh-dao-va-cong-tac-can-bo-post1001420.html

Theo nhandan.vn