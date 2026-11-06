Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Sáng 6/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu tại lễ trao tặng Huy hiệu Đảng.

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi công bố Quyết định trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên.

Trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh: Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận chặng đường phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của đảng viên, là niềm vinh dự của cá nhân đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên, đồng thời là niềm tự hào của Đảng bộ HĐND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên.

Trên từng cương vị công tác, đồng chí Nguyễn Trung Kiên luôn nỗ lực rèn luyện, giữ gìn nguyên tắc, phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực cùng tập thể thực hiện nhiệm vụ được giao. Những đóng góp của đồng chí đã được ghi nhận bằng Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và các hình thức khen thưởng khác.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đề nghị: Với trọng trách được giao trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Trung Kiên tiếp tục phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Thường trực HĐND tỉnh đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND.

Trọng tâm là nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh; tăng cường giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách; chủ động kiến nghị tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách để khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Mỗi nghị quyết của HĐND tỉnh phải xuất phát từ thực tiễn, có tính khả thi cao; mỗi hoạt động giám sát phải đi đến cùng vấn đề, tạo chuyển biến cụ thể. Qua đó, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đáp ứng tốt nguyện vọng chính đáng của cử tri, Nhân dân.

Quang cảnh buổi lễ.

Bày tỏ niềm vinh dự khi được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, thể hiện quyết tâm sẽ tiếp tục giữ vững khí tiết, kỷ luật của người đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành các nhiệm vụ được giao; từ đó, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Đảng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng thể hiện quyết tâm sẽ cùng tập thể Thường trực HĐND tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục đóng góp tích cực cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh.

Đức Anh