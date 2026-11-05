Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành Đinh Thị Duân

Chiều 5/11, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Đinh Thị Duân, Chi bộ tổ dân phố Phú Hộ, Đảng bộ phường Phong Châu.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành Đinh Thị Duân.

Đồng chí Đinh Thị Duân sinh ngày 1/1/1929, tại xã Gia Tường, tỉnh Ninh Bình; đang sinh hoạt Đảng tại Chi bộ tổ dân phố Phú Hộ, Đảng bộ phường Phong Châu.

Từ khi còn trẻ, đồng chí Đinh Thị Duân đã tích cực tham gia các phong trào quần chúng tại quê hương Gia Tường và vinh dự được kết nạp Đảng ngày 1/11/1948.

Đồng chí tham gia nghĩa vụ quốc tế, làm công tác dân vận, rồi trở thành Đội trưởng Y tá thuộc Tình nguyện quân Lào tại đơn vị C620, Bộ Tư lệnh Thượng Lào, góp phần xây dựng tình đoàn kết quốc tế vô sản cao cả.

Khi hòa bình lập lại, đồng chí tiếp tục tham gia công tác, mang tâm huyết và kinh nghiệm phục vụ tại Trại thí nghiệm chè Phú Hộ, phụ trách y tế tại Viện Nghiên cứu công nghệ.

Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, đồng chí luôn giữ vẹn nguyên phẩm chất đạo đức trong sáng, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Từ năm 1982 đến nay, đồng chí Đinh Thị Duân luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc, là tấm gương mẫu mực đối với các thế hệ con cháu và Nhân dân nơi cư trú.

Với những cống hiến của mình, đồng chí đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang phát biểu tại buổi lễ.

Trân trọng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên Đinh Thị Duân, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang khẳng định: Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với những đóng góp, cống hiến của đảng viên Đinh Thị Duân.

Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân đồng chí và gia đình mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn đảng viên Đinh Thị Duân giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của người đảng viên, là tấm gương sáng về tinh thần kiên trung, tấm lòng son sắt với Đảng để các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ học tập và noi theo.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang cùng các đại biểu và người thân chụp ảnh lưu niệm cùng đảng viên lão thành Đinh Thị Duân.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đến các đảng viên lão thành; phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục lý tưởng, đạo đức và trách nhiệm cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng Đảng bộ phường Phong Châu ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Lê Hoàng