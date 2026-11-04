Phát huy tinh thần đoàn kết, tạo sự đồng thuận để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu năm 2026

Ngày 4/11, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu dự sinh hoạt Chi bộ thôn 11 Thu Trường, xã Hiền Quan. Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo xã Hiền Quan.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ.

Chi bộ thôn 11 Thu Trường hiện có 98 đảng viên. Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ đã đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 10, triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 11/2026; thông tin tình hình thời sự và quán triệt các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Nội dung sinh hoạt tập trung vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên.

Trong tháng 10/2026, Chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và văn bản chỉ đạo của tỉnh, của Đảng ủy xã Hiền Quan đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng thời, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế, tham gia tích cực các cuộc vận động, xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2026, Chi bộ thôn 11 Thu Trường tiếp tục lãnh đạo Nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với đó, chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, quan tâm tạo nguồn và phát triển đảng viên mới.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đảng viên đã tích cực thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt của Chi bộ thôn 11 Thu Trường; biểu dương tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cùng những ý kiến đóng góp tâm huyết, sát thực tiễn của các đảng viên.

Đồng chí đề nghị chi bộ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, có sức chiến đấu cao. Quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để phát triển đảng viên mới; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, gắn với nhiệm vụ được phân công.

Chi bộ cần chủ động triển khai các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, nhất là Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chi bộ lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2 tháng cuối năm. Đồng chí nhấn mạnh, để tỉnh tăng trưởng đạt 2 con số có vai trò quan trọng của cấp xã. Trong đó, xã muốn bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ phải có sự tham gia vào cuộc của các chi bộ thôn và các đảng viên.

Theo phản ánh của các đảng viên tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cùng các đại biểu kiểm tra thực địa đình Thu Trường.

Đồng chí đề nghị chi bộ phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; chủ động phối hợp chặt chẽ; tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và Nhân dân để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, đặc biệt là hộ nghèo, hộ chính sách dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Lê Hoàng