Chi bộ phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, củng cố khối đoàn kết trong cộng đồng dân cư

Ngày 3/11, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự sinh hoạt thường kỳ tháng 11/2026 tại Chi bộ thôn Thụy Điền, Đảng bộ xã Tam Sơn. Cùng dự có đồng chí Lê Đăng Tâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Sơn và đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ thôn Thụy Điền.

Tại buổi sinh hoạt, chi bộ đã đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 10, triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 11/2026; thông tin tình hình thời sự, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của cấp trên, tập trung vào công tác xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2026.

Chi bộ thôn Thụy Điền hiện có 40 đảng viên, trong đó 4 đồng chí được miễn sinh hoạt, 5 đồng chí đi làm ăn xa.

Trong tháng 10/2026, chi bộ tập trung lãnh đạo Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm. Thôn có 265/272 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2026, đạt 97,4%.

Chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt, triển khai sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên, thu nộp đảng phí trên môi trường điện tử; công tác làm sạch dữ liệu đảng viên đạt 97,5%.

Đảng viên phát biểu thảo luận tại buổi sinh hoạt chi bộ.

Tại phần thảo luận, các đảng viên phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, tập trung trao đổi về công tác đánh giá, xếp loại đảng viên, tạo nguồn phát triển đảng viên mới và những vấn đề đặt ra trong đời sống tại khu dân cư.

Một số ý kiến đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức việc tang lễ, quản lý và tổ chức lễ hội đình làng; phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại địa phương, kiến nghị cấp có thẩm quyền quan tâm tháo gỡ.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chi bộ.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga ghi nhận công tác chuẩn bị, tổ chức sinh hoạt của Chi bộ thôn Thụy Điền; biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, dân chủ và những ý kiến đóng góp thẳng thắn, sát thực tiễn của đảng viên.

Đồng chí thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 10 tháng năm 2026, những kết quả nổi bật trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, chuyển đổi số. Trong đó, nhấn mạnh quyết tâm của tỉnh trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 11% năm 2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga đề nghị thời gian tới, Chi bộ thôn Thụy Điền tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng sinh hoạt theo tinh thần Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để phát triển đảng viên mới. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, nói đi đôi với làm, gắn trách nhiệm cá nhân với nhiệm vụ được phân công.

Đặc biệt, đề nghị chi bộ chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; phát huy dân chủ, củng cố khối đoàn kết trong cộng đồng dân cư; quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi và trẻ em.

Đồng thời, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Thúy Hường