Quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Chiều 29/10, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; báo cáo viên cấp tỉnh.

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu cấp tỉnh tới 471 điểm cầu tại các Đảng ủy trực thuộc và tổ chức cơ sở Đảng với trên 31.200 đại biểu.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Phú Thọ.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi đã quán triệt các nội dung cốt lõi của các nghị quyết, gồm: Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 15/10/2026 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới”; Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 15/10/2026 về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới"; Nghị quyết số 31-NQ/TW, ngày 15/10/2026 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới”; Quy định số 224-QĐ/TW, ngày 14/10/2026 về “Đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh”.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn đã quán triệt những nội dung trọng tâm và chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai Kết luận số 106-KL/TW ngày 15/10/2026 về “Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027”.

Cũng tại chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đã quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới và Kế hoạch số 110 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 105-KL/TW, ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững”.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi quán triệt, triển khai nội dung cốt lõi của các nghị quyết quan trọng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang nhấn mạnh, yêu cầu quan trọng sau hội nghị là chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, từ quán triệt sang tổ chức thực hiện, bảo đảm các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn.

Để thực hiện yêu cầu đó, đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên tiếp tục làm tốt công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong Nhân dân.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng tổ chức phổ biến đầy đủ các nghị quyết, quy định, kết luận và chương trình hành động của tỉnh bằng hình thức thiết thực, dễ hiểu, dễ thực hiện; chủ động nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời định hướng thông tin, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn quán triệt những nội dung trọng tâm của Kết luận số 106-KL/TW ngày 15/10/2026 về “Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027”.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết, quy định, kết luận thành chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả; bám sát chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, phù hợp với thực tiễn, xác định rõ nguồn lực và lộ trình thực hiện. Kiên quyết khắc phục tình trạng xây dựng kế hoạch thiếu tính khả thi, triển khai hình thức, không sát thực tế; lấy tiến độ, chất lượng và sản phẩm cụ thể làm thước đo kết quả.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu quán triệt những nội dung cốt lõi Kết luận số 105-KL/TW, ngày 15/10/2026 về “Thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững”.

Đồng chí yêu cầu đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; khuyến khích đổi mới, sáng tạo, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, chủ động tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn thuộc thẩm quyền. Đặc biệt, cần đánh giá cán bộ bằng sản phẩm, hiệu quả công việc, kiên quyết ngăn chặn, xử lý việc lợi dụng tinh thần đổi mới, sáng tạo để hợp thức hóa vi phạm.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các cấp, các ngành cần tập trung triển khai Đề án tăng trưởng kinh tế 2 con số và các dự án trọng điểm của tỉnh; rà soát, đôn đốc hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đất đai, giải phóng mặt bằng.

Đồng thời, chủ động chuẩn bị các điều kiện về quy hoạch, nguồn lực, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 11% năm 2026, tạo nền tảng thực hiện Đề án tăng trưởng kinh tế 2 con số giai đoạn 2026 - 2030.

Quang cảnh điểm cầu Tỉnh ủy Phú Thọ.

Cùng với đó, cần tăng cường kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện thiếu trách nhiệm, chậm trễ, thực hiện không đúng chủ trương, quy định.

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân; kịp thời tổng hợp, kiến nghị giải quyết những nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện.

Nhấn mạnh nhiệm vụ phía trước còn nhiều, yêu cầu ngày càng cao, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị bám sát nghị quyết, kết luận của Trung ương và chương trình, kế hoạch hành động của tỉnh, khẩn trương cụ thể hóa thành nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, chi bộ, đảng bộ để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Đức Anh