Vĩnh Thành đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, xã Vĩnh Thành có diện tích hơn 22km2, dân số trên 35.000 người, mở ra nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đặt ra không ít thách thức. Trước yêu cầu phát triển mới và nhận thức rõ trọng trách trước Nhân dân, Đảng bộ xã đổi mới phương thức lãnh đạo, biến các chủ trương, nghị quyết thành hành động cụ thể, thiết thực.

Ban Chấp hành Chi bộ thôn Tân Cương, Đảng bộ xã Vĩnh Thành họp bàn, thống nhất các vấn đề trọng tâm trước khi tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy và tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, Đảng ủy xã Vĩnh Thành đã khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân nhằm tạo chuyển biến trong phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy chuyển đổi số, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Với 31 chi, đảng bộ trực thuộc và 1.573 đảng viên, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt được Đảng bộ xã đặt ra là làm thế nào để các nghị quyết không rơi vào tình trạng “nằm trên giấy”, mà phải thực sự “bám rễ” sâu bền vào đời sống bằng những chỉ tiêu cụ thể nhằm mang lại ấm no cho Nhân dân. Lời giải cho bài toán này chính là nỗ lực thực hiện chủ trương “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển” vào từng chương trình hành động. Trong đó, khâu mang tính quyết định là việc quán triệt và áp dụng đồng bộ, quyết liệt nguyên tắc “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) gắn kết chặt chẽ với phương châm hành động “3 thật” (làm thật, tiến độ thật, hiệu quả thật) trong toàn bộ quá trình tổ chức thực hiện.

Làm rõ hơn về quá trình đưa nghị quyết vào thực tiễn cơ sở, đồng chí Ngô Hữu Mai - Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thành cho biết: “Đảng ủy xã luôn xác định, nghị quyết dù hay, đúng đến đâu nhưng nếu không được cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch sát với đời sống, không phát huy được vai trò nêu gương, tinh thần dám nghĩ, dám làm của người đứng đầu thì rất khó đi vào thực tiễn. Chúng tôi yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên phải thực sự sâu sát cơ sở, lấy thước đo sự hài lòng và ấm no của Nhân dân làm tiêu chí đánh giá hiệu quả việc thực hiện nghị quyết”.

Nhờ bám sát các chỉ tiêu và quyết liệt trong hành động, Vĩnh Thành đã ghi nhận những chuyển biến tích cực, toàn diện. Trong 9 tháng năm 2026, thu ngân sách của xã ước đạt trên 51,6 tỷ đồng, đạt 87,64% dự toán. Xã đã hoàn thành 100% chỉ tiêu trên hệ thống giám sát thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, duy trì “trạng thái màu xanh” - mức đánh giá cao nhất. Cùng với đó, công tác chuyển đổi số bứt tốc mạnh mẽ: 100% chi bộ triển khai hiệu quả “Sổ tay đảng viên điện tử”; tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 100%, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng và trước hạn đạt 95,6%, mức độ hài lòng của người dân đạt điểm tuyệt đối 18/18 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Công tác tuyên truyền, đưa nghị quyết đến gần hơn với Nhân dân được triển khai sâu rộng, thể hiện rõ nét tại các thôn. Điển hình là thôn Tân Cương, với gần 4.200 nhân khẩu và 206 đảng viên. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Chi bộ thôn chia sẻ: “Để chủ trương của Đảng không mang tính hình thức, chi bộ đã chia nhỏ mục tiêu thành các đầu việc cụ thể. Việc tuyên truyền được thực hiện đồng bộ, liên tục thông qua nhóm Zalo của thôn, chi bộ và 40 tổ liên gia tự quản. Thông tin được truyền tải kịp thời, thông suốt đã góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, giúp các chủ trương của địa phương nhận được sự hưởng ứng tích cực của bà con”. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, bằng nguồn lực xã hội hóa, Nhân dân thôn Tân Cương đã tự nguyện đóng góp hơn 3 tỷ đồng chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang nhân dân; đóng góp hơn 300 triệu đồng cùng hàng trăm ngày công lát sân đình, mở rộng hành lang chùa Linh Quang, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa tâm linh, nâng tầm diện mạo nông thôn.

Không chỉ tích cực trong xây dựng hạ tầng, đội ngũ đảng viên còn phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào cộng đồng, nhất là thúc đẩy chuyển đổi số tại cơ sở. Chị Phạm Thị Thùy Hương - đảng viên chi bộ, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng thôn phấn khởi chia sẻ: “Chúng tôi kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID và nộp hồ sơ trực tuyến. Nhìn bà con tự tin sử dụng điện thoại thông minh để giải quyết các thủ tục hành chính, chúng tôi thấy những nỗ lực của mình thực sự mang lại giá trị thiết thực”.

Bằng tư duy đổi mới, tinh thần “lấy dân làm gốc” và sự gương mẫu đi đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh Thành đang từng bước hiện thực hóa khát vọng vươn lên. Những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực là minh chứng thuyết phục cho sức sống của các nghị quyết của Đảng khi được hiện thực hóa bằng hành động, mở ra chặng đường phát triển bền vững cho quê hương.

Ngọc Thắng