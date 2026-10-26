Phát huy vai trò của cán bộ cơ sở trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng bắt đầu từ những việc làm cụ thể ở cơ sở. Đó là việc chủ động nắm bắt dư luận, lan tỏa thông tin tích cực, giải quyết những vấn đề Nhân dân quan tâm và nâng cao ý thức sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm. Trong đó, việc phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên là yếu tố quan trọng góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Chắc từ cơ sở

Ban Chấp hành Chi bộ Mường Chù, xã Mường Bi thường xuyên trao đổi, nắm tình hình địa bàn.

Trong bối cảnh thông tin trên không gian mạng ngày càng đa dạng, tốc độ lan truyền nhanh, khó kiểm chứng, BVNTTT của Đảng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Không chỉ vững vàng về bản lĩnh chính trị, nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mỗi cán bộ còn cần có kỹ năng tuyên truyền, khả năng nhận diện thông tin sai lệch và tinh thần chủ động trong định hướng dư luận.

Tại xã Cao Phong, trong tháng 8 vừa qua, Công an xã phối hợp phát hiện, mời làm việc 2 công dân có tài khoản Facebook tham gia các hội, nhóm có nội dung phản động, chống phá. Qua xác minh, 2 người cho biết tham gia do vô tình, chưa đăng tải, chia sẻ nội dung xấu, độc hoặc tương tác trong nhóm. Công an xã tuyên truyền, hướng dẫn 2 công dân rời khỏi các hội, nhóm, phổ biến quy định pháp luật về an ninh mạng và trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, đồng thời yêu cầu viết cam kết không tái phạm.

Ở xã Tam Hồng, trong tháng 10 này, Công an xã mời làm việc 6 công dân có hoạt động bình luận bài viết của các tài khoản có nội dung phản động hoặc chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Qua xác minh, chưa phát hiện các trường hợp này có liên hệ với đối tượng phản động. Công an xã đã tuyên truyền, giải thích quy định pháp luật, hướng dẫn bảo vệ tài khoản và nhận diện thông tin giả mạo. Cả 6 công dân đều tự nguyện xóa bình luận, gỡ bỏ nội dung liên quan và cam kết không tái phạm. Từ thực tế trên cho thấy, bên cạnh chủ động phát hiện, ngăn chặn thông tin xấu độc, cán bộ cơ sở cần tăng cường tuyên truyền, giúp người dân nâng cao cảnh giác trước thông tin giả mạo, nhất là nội dung được tạo dựng bằng trí tuệ nhân tạo (AI), qua đó sử dụng mạng xã hội an toàn, có trách nhiệm.

Vai trò của cán bộ cơ sở không chỉ là phát hiện, xử lý vụ việc mà còn ở khả năng tuyên truyền, hướng dẫn và nâng cao nhận thức cộng đồng. Việc kết hợp nắm tình hình với phổ biến pháp luật, khuyến khích người dân tiếp nhận thông tin từ nguồn chính thống góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Quá trình xử lý cần bảo đảm đúng quy định, dựa trên thông tin được xác minh, tránh quy kết hành vi khi chưa đủ căn cứ.

Củng cố niềm tin

Tại xã Mường Bi, công tác BVNTTT của Đảng được triển khai thông qua hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 và mạng lưới lực lượng tham gia tuyên truyền trên không gian mạng. Việc duy trì các trang thông tin, fanpage, đội ngũ cộng tác viên góp phần lan tỏa thông tin chính thống, những cách làm hay, gương người tốt, việc tốt; đồng thời chủ động phát hiện, tham gia đấu tranh với thông tin sai trái, xuyên tạc. Đồng chí Bùi Văn Tinh - Bí thư Đảng ủy xã Mường Bi cho biết: Hiệu quả không chỉ nằm ở số lượng tin, bài được đăng tải mà quan trọng là tính chính xác, sức thuyết phục và khả năng tiếp cận người dân. Vì vậy, cán bộ cơ sở cần chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải thích những vấn đề người dân quan tâm, không để khoảng trống thông tin bị lợi dụng.

BVNTTT của Đảng không chỉ diễn ra trên không gian mạng mà còn gắn chặt với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và giải quyết những vấn đề thiết thực trong đời sống Nhân dân. Khi cán bộ gần dân, trọng dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng, niềm tin của người dân được củng cố, tạo nền tảng quan trọng để tăng cường đồng thuận xã hội.

Ngày 29/9/2026, Đảng ủy phường Thống Nhất tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Tại hội nghị, người dân phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đô thị, đất đai, môi trường và an sinh xã hội. Các nội dung thuộc thẩm quyền được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền trực tiếp lắng nghe, giải đáp; những vấn đề cần xác minh, xử lý được giao cho bộ phận chuyên môn tiếp tục giải quyết.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thống Nhất Phan Thị Thúy Huyền, BVNTTT của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, trong đó mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò nêu gương, chủ động tuyên truyền, giải thích chính sách và kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Khi chủ trương được triển khai hiệu quả, những vấn đề chính đáng được giải quyết và người dân được tiếp cận thông tin chính xác, niềm tin và sự đồng thuận sẽ được củng cố từ cơ sở.

BVNTTT của Đảng là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Khi đội ngũ cán bộ cơ sở thực sự vững vàng, trách nhiệm, gần dân và biết đổi mới phương thức tuyên truyền, công tác tư tưởng sẽ được triển khai hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, tăng cường đồng thuận và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ngay từ địa bàn dân cư.

Đinh Thắng