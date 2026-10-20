Xung kích trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong bối cảnh các thế lực thù địch gia tăng hoạt động chống phá trên không gian mạng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đặt ra những yêu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết. Trước “làn sóng” thông tin độc hại trên mạng xã hội, tuổi trẻ Phú Thọ chọn cách đối mặt bằng tinh thần xung kích và bản lĩnh.

Tỉnh Đoàn tổ chức tập huấn chuyên đề kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng cho đội ngũ cán bộ làm công tác Đoàn.

Từ những buổi sinh hoạt “Câu lạc bộ lý luận trẻ” sôi nổi đến các chiến dịch “phủ xanh” năng lượng tích cực trên mạng xã hội, tuổi trẻ đã chủ động biến nhận thức thành hành động, xung kích trên mọi mặt trận để củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ cơ sở.

Công tác tuyên truyền, giáo dục được đổi mới theo hướng tăng tính tương tác, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và các nền tảng mạng xã hội trong tiếp cận thanh niên thông qua các mô hình như “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Chi đoàn 3 chủ động”. Toàn tỉnh tổ chức hơn 320 hoạt động sinh hoạt chính trị tại các cơ sở Đoàn; 250 hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”, số hóa trên 30 địa chỉ đỏ, 6 tài liệu hiện vật, tổ chức cho hơn 50.550 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi thăm các địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ, bảo tàng... Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa” tiếp tục được lan tỏa với gần 45 nghìn câu chuyện đã được đăng tải, góp phần gìn giữ các giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Xác định không gian mạng là “mặt trận” quan trọng, thời gian qua, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức tuyên truyền. Hệ thống Fanpage, kênh TikTok, Zalo từ cấp tỉnh đến cơ sở được vận hành bài bản, trở thành địa chỉ tin cậy kết nối và định hướng dư luận trong thanh niên. Đồng chí Nguyễn Tùng Linh - Phó trưởng Ban công tác đoàn và thanh thiếu nhi khẳng định: "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay phải bắt đầu từ chính hành động ứng xử văn minh mỗi ngày của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên không gian mạng. Lực lượng trẻ phải là những người nhanh nhạy nhất, nhận diện sớm nhất và chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc”.

Đoàn Thanh niên các cấp đã triển khai có hiệu quả phong trào “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, thu hút hàng triệu lượt tương tác. Những bài viết về gương người tốt việc tốt, mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hướng về nguồn cội... được chia sẻ rộng rãi, góp phần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, lan tỏa năng lượng tích cực trong cộng đồng. Toàn tỉnh tổ chức gần 400 hoạt động hưởng ứng trào lưu, xu hướng tích cực trên không gian mạng với trên 32.000 lượt đăng tải video, clip, hình ảnh tham gia hưởng ứng của thanh niên. Tổ chức gần 600 hoạt động nâng cao văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi với gần 54 nghìn lượt thanh thiếu nhi tham gia. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Hòa Bình cho biết: Để giúp ĐVTN có đủ bản lĩnh và kỹ năng nhận diện các âm mưu “diễn biến hòa bình”, Đoàn phường đã đẩy mạnh các hoạt động sinh hoạt chính trị, diễn đàn thanh niên, các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, Bác Hồ, lịch sử dân tộc với hình thức sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng thanh niên, phát huy hiệu quả tích cực trong việc giáo dục truyền thống cách mạng và xây dựng thế hệ thanh niên giàu lòng yêu nước, có hoài bão, khát vọng vươn lên”. Không chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền, tinh thần xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn được tuổi trẻ cụ thể hóa bằng những hành động thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự địa phương.

Bằng bản lĩnh chính trị vững vàng, tri thức hiện đại và tinh thần xung kích không ngại khó khăn, ĐVTN toàn tỉnh quyết tâm giữ vững trận địa tư tưởng, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Thu Hà