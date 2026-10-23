Gặp mặt nhân kỷ niệm 79 năm Chiến thắng Sông Lô

Chiều 23/10, xã Đoan Hùng tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 79 năm Chiến thắng Sông Lô (24/10/1947 – 24/10/2026), ôn lại một trong những chiến công oanh liệt đã đi vào lịch sử dân tộc của quân và dân ta trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến.

Lãnh đạo xã Đoan Hùng cùng các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Trong không khí đầm ấm, lãnh đạo xã Đoan Hùng cùng các đại biểu đã ôn lại lịch sử hào hùng. Cách đây 79 năm, vào Thu Đông năm 1947, giặc Pháp đã huy động một lực lượng lớn, mở cuộc tấn công quy mô lên căn cứ địa Việt Bắc hòng tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và kết thúc chiến tranh nhanh chóng. Chúng rầm rộ tiến quân theo hai gọng kìm, trong đó, tuyến đường thủy trên sông Lô là một mũi tiến công hiểm độc, nhằm bao vây và cắt đứt liên lạc.

Bí thư Đảng ủy xã Đoan Hùng Nguyễn Văn Vấn đọc diễn văn kỷ niệm 79 năm Chiến thắng Sông Lô.

Với tinh thần “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” như lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã biến những khúc sông Đoan Hùng, Chí Đám, Bình Ca thành mồ chôn giặc.

Đại biểu tham gia thảo luận, làm rõ ý nghĩa, bài học lịch sử của Chiến thắng Sông Lô.

Chiến thắng Sông Lô đã góp phần bẻ gãy gọng kìm chiến lược của địch, chặn đứng cuộc tấn công quy mô lớn của quân Pháp, bảo vệ vững chắc căn cứ địa cách mạng Việt Bắc – “Thủ đô kháng chiến” của cả nước.

Đây không chỉ là thắng lợi quân sự mà còn là chiến thắng của niềm tin, của tinh thần toàn dân, toàn diện, trường kỳ kháng chiến, tự lực cánh sinh mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng và lãnh đạo.

Chiến thắng Sông Lô là niềm tự hào của Nhân dân Phú Thọ nói chung và Đoan Hùng nói riêng, là biểu tượng của sự gắn bó máu thịt giữa quân đội và Nhân dân, giữa trí tuệ và lòng dũng cảm.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình gặp mặt.

Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đoan Hùng tiếp tục đoàn kết, đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Qua đó, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Lê Hoàng