Lật tẩy chiêu bài “tị nạn chính trị” của đối tượng khủng bố Nguyễn Văn Đài

Nguyễn Văn Đài là đối tượng có bề dày hoạt động chống Đảng, Nhà nước và đã nhiều lần bị bắt, xử lý.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và làn sóng dịch chuyển, di cư quốc tế gia tăng mạnh mẽ, khát vọng tìm kiếm một môi trường sống tốt đẹp hơn, nâng cao thu nhập cho bản thân và gia đình là một nhu cầu hoàn toàn tự nhiên, chính đáng. Song chính khát vọng ấy lại bị một số đối tượng, tổ chức khủng bố, phản động lưu vong và các đường dây môi giới bất hợp pháp lợi dụng để dựng nên chiếc bẫy mang tên “tị nạn chính trị”, trong đó nổi lên đối tượng khủng bố Nguyễn Văn Đài mà Bộ Công an vừa thông tin cảnh báo.

“Tị nạn chính trị” và chân dung đối tượng khủng bố Nguyễn Văn Đài

Trong nhiều năm qua, không ít người sau khi ra nước ngoài vì các lý do, động cơ khác nhau đã coi “tị nạn chính trị” là con đường ngắn nhất để đổi đời nơi xứ người. Không ít đối tượng phản động, khủng bố ở hải ngoại ẩn náu dưới vỏ bọc này để tiến hành các hoạt động kiếm sống và chống phá đất nước.

Sau nhiều thập kỷ hoạt động lừa đảo, môi giới, cưỡng ép nhiều người Việt Nam ở nước ngoài dưới chiêu bài “phong trào đấu tranh dân chủ”, “chuyển lửa về quê nhà” của số đối tượng thuộc tổ chức khủng bố, phản động lưu vong tại hải ngoại đã rơi vào tình trạng mâu thuẫn lợi ích, tranh giành ảnh hưởng và phân rã sâu sắc... Hoạt động của các hội nhóm phản động lưu vong ngày càng mất chỗ đứng, bị cô lập và bị chính cộng đồng người Việt ở nước ngoài lên án, quay lưng. Trong phong trào và tổ chức ngày càng thoái trào, bị tẩy chay nhiều nơi, để có thêm người và mở rộng tổ chức, chúng hướng đến nhóm người Việt Nam ra nước ngoài học tập và làm việc bằng chiêu bài “tị nạn chính trị”. Trong đó, Nguyễn Văn Đài nổi lên là một trong những đối tượng hoạt động tích cực nhất.

Bộ Công an thông báo về đối tượng khủng bố Nguyễn Văn Đài.

Nguyễn Văn Đài là một cái tên quen thuộc không chỉ đối với người Việt Nam ở trong nước mà cả cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Đài nổi tiếng không phải là người tài giỏi, có đóng góp gì cho cộng đồng người Việt tại CHLB Đức hay quốc gia nào mà luôn “làm nóng” bởi những phát ngôn, hành động ngông cuồng, tự tô vẽ bản thân và cổ súy cho các hoạt động khủng bố, mồi chài những người Việt Nam ra nước ngoài tham gia vào các hoạt động khủng bố dưới cái mác “tị nạn chính trị”.

Ngày 7/10/2026, Bộ Công an thông báo, căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, Bộ Công an xác định đối tượng Nguyễn Văn Đài (sinh ngày 6/5/1969, quốc tịch Việt Nam, nơi ở hiện nay: Cộng hoà Liên bang Đức, thành viên giữ chức “Uỷ viên Trung ương” của tổ chức khủng bố Việt Tân) đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố.

Nguyễn Văn Đài là đối tượng có bề dày hoạt động chống Đảng, Nhà nước và đã nhiều lần bị bắt, xử lý. Năm 2007, Nguyễn Văn Đài bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 4 năm tù và 4 năm quản chế về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam” theo Điều 88 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Đến năm 2018, Nguyễn Văn Đài bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 15 năm tù và 5 năm quản chế về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 109, Bộ luật Hình sự, sau đó được tạm đình chỉ thi hành án, xuất cảnh sang Đức.

Ngày 5/12/2025, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam” theo Điều 117, Bộ luật hình sự. Cùng với Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài bị TAND TP Hà Nội xét xử vắng mặt với bản án 17 năm tù tại phiên xét xử sơ thẩm tháng 12/2025.

Có thể thấy, phần lớn những người bị đối tượng khủng bố Nguyễn Văn Đài lôi kéo vào con đường “tị nạn chính trị” vốn không phải là những phần tử có lịch sử, hoạt động chống đối hay có tư tưởng cực đoan, thù địch với Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Mục tiêu ban đầu khi họ ra nước ngoài nhằm học tập, lao động cũng như hướng đến một cuộc sống tốt hơn và góp sức xây dựng quê nhà. Nhưng sau đó họ bị sa vào cạm bẫy này do sự thiếu hiểu biết về pháp luật di trú, kỹ năng trình độ chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu của nước sở tại, đồng thời bị dụ dỗ trước những lời hứa hẹn và thủ đoạn thao túng tâm lý của những đối tượng như Nguyễn Văn Đài và các đối tượng khủng bố, phản động lưu vong.

Sự nguy hiểm trong phương thức, thủ đoạn của Nguyễn Văn Đài và tổ chức khủng bố, phản động lưu vong không chỉ ở việc dụ dỗ, lôi kéo người tham gia các hoạt động biểu tình, trả lời phỏng vấn các kênh thông tin nước ngoài thiếu thiện chí với Việt Nam mà còn biến những người vốn ra nước ngoài với mục đích học tập, lao động thành những công cụ, chân rết móc nối vào trong nước phục vụ hoạt động khủng bố, chống phá.

Thậm chí, ngay cả khi một số người chấp nhận đi theo con đường bánh vẽ “tị nạn chính trị” thay vì được giúp đỡ như hứa hẹn thì họ lại bị chính những đối tượng trên ép đóng những khoản chi phí đắt đỏ, không tên, không rõ mục đích để rồi thứ mà bản thân nhận lại là “nợ chồng nợ” và ngày càng phụ thuộc vào các đối tượng trên, tiền mất, danh dự không còn, người thân quay lưng, đường về mờ mịt. Một khi đã sa vào vũng lầy thì họ bị các đối tượng trên tiếp tục khống chế về tâm lý cũng như đánh mất khả năng tự quyết của chính bản thân mình, biến mình thành đối tượng phạm tội, khủng bố lúc nào không hay.

Nâng cao nhận thức và sự cảnh giác

Trong thế giới phẳng ngày nay, việc mỗi người đi, đến hay định cư ở một quốc gia nào đó hoàn toàn là quyền cá nhân, quan trọng là có đáp ứng được các yêu cầu của nước sở tại khi đến định cư hay không. Với nhiều người Việt Nam, việc đi ra nước ngoài học tập, làm việc và định cư, đến các nước phát triển là một sự lựa chọn bởi đất nước ta đang ngày càng mở rộng quan hệ hợp tác, phát triển kinh tế, hội nhập sâu rộng.

Nhưng ở một khía cạnh khác, vẫn còn những người thiếu năng lực, trình độ, không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện lao động, làm việc, định cư tại nước ngoài, nhất là các nước phát triển nhưng vẫn luôn mang trong mình giấc mộng đổi đời, phù hoa. Cũng có người có chút năng lực nhưng ảo tưởng mình là tài năng, là hiếm có, cho rằng ở trong nước “nhân tài không được trọng dụng” nên tự lựa chọn đi theo bánh vẽ “tị nạn chính trị”.

Thực tế cho thấy, không ít đối tượng sau khi rời khỏi Việt Nam đã tham gia vào các hoạt động của Nguyễn Văn Đài và tổ chức khủng bố, phản động lưu vong, sau một thời gian thực hiện đã vỡ mộng với “giấc mơ miền đất hứa”, sống chật vật trong các trại tị nạn ở nước thứ ba...

Con đường “tị nạn chính trị” mà đối tượng Nguyễn Văn Đài và các tổ chức khủng bố, phản động lưu vong vẽ ra thực chất chỉ là một ảo vọng mơ hồ nơi xứ người. Tương lai chưa thấy nhưng điều đang chờ đợi họ là một vòng tròn bất ổn, phạm pháp, không có nơi ở hay công việc ổn định, luôn đứng trước nguy cơ bị xử lý về mặt pháp luật và trục xuất khỏi quốc gia sở tại. Ngay cả chính những đối tượng tự coi là “có kinh nghiệm” còn không chắc được cuộc sống ổn định nơi xứ người và bị chính cộng đồng người Việt ở nước sở tại quay lưng thì lấy điều gì để đảm bảo tương lai qua những lời hứa viển vông về một tương lai “tị nạn chính trị”.

Trước âm mưu, thủ đoạn của các tổ chức khủng bố, phản động lưu vong ở nước ngoài, mỗi người khi làm thủ tục đi lao động, học tập ở nước ngoài cần tìm hiểu kỹ về cá nhân, tổ chức môi giới, nâng cao cảnh giác không tin theo những lời hứa hẹn, dụ dỗ về bánh vẽ “tị nạn chính trị”, không tham gia, đóng tiền cho các hội nhóm trá hình đội lốt “tổ chức xã hội dân sự” mà thực chất là vỏ bọc ngụy trang của tổ chức khủng bố, phản động. Khi tham gia hội luận, hội thảo ở nước ngoài, cần xem xét rõ bản chất của các đơn vị, cá nhân tổ chức sự kiện để tránh bị lợi dụng.

Đối với các gia đình trong nước có người thân đi lao động, học tập tại nước ngoài cũng cần kịp thời thông tin cho người thân hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các tổ chức phản động, khủng bố, phòng ngừa bị lôi kéo, kích động. Mọi hành vi tham gia tổ chức phản động, khủng bố là vi phạm pháp luật hình sự Việt Nam và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Các hoạt động của đối tượng Nguyễn Văn Đài và các phần tử khủng bố, phản động lưu vong đã và đang gây ra những tác động xấu đến hình ảnh đất nước đối với quốc tế và sự ổn định của Việt Nam. Việc nhận diện rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng này và những thành phần tương tự là hết sức cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình và phát triển bền vững.

https://cand.vn/lat-tay-chieu-bai-ti-nan-chinh-tri-cua-doi-tuong-khung-bo-nguyen-van-dai-post825237.html

Theo Báo CAND