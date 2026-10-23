Hội Thịnh chú trọng phát triển đảng viên

Bám sát các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên, Đảng bộ xã Hội Thịnh chú trọng công tác phát triển đảng viên, coi đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Với nhiều giải pháp đồng bộ, sát thực tiễn, công tác phát triển Đảng tại địa phương đạt kết quả tích cực, cả về số lượng và chất lượng đảng viên.

Chi bộ thôn Giữa tập trung thảo luận, thống nhất các chỉ tiêu, nghị quyết quan trọng trong kỳ họp thường kỳ.

Chú trọng chất lượng ngay từ cơ sở

Thôn Giữa là một trong những điểm sáng của xã Hội Thịnh trong công tác xây dựng, phát triển Đảng. Với 439 hộ, 1.698 nhân khẩu, Chi bộ thôn Giữa hiện có 40 đảng viên. Năm 2024, thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 100% tuyến đường được thắp sáng, hệ thống camera an ninh được lắp đặt, góp phần bảo đảm an ninh trật tự. Kinh tế địa phương chuyển dịch theo hướng phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Trên địa bàn hiện có 3 xưởng sơn, 3 xưởng cốp pha cùng nhiều doanh nghiệp xây dựng hoạt động hiệu quả.

Xác định phát triển đảng viên phải gắn với việc phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tích cực trong phong trào quần chúng, Chi bộ thôn Giữa chú trọng tạo nguồn, theo dõi và giúp đỡ quần chúng ưu tú. Đồng chí Phạm Văn Hải - Bí thư Chi bộ thôn Giữa cho biết: “Đối với công tác phát triển đảng viên, khâu đầu tiên là phải xác định đúng nguồn quần chúng ưu tú. Quá trình này không chỉ do chi bộ giới thiệu mà phải thông qua sự đánh giá, tín nhiệm của Nhân dân. Sau khi quần chúng hoàn thành lớp nhận thức về Đảng, chi bộ phân công đảng viên có uy tín, trách nhiệm theo dõi, giúp đỡ. Chỉ khi quần chúng đạt đến độ chín, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, động cơ phấn đấu trong sáng, am hiểu các vấn đề tại khu dân cư, chúng tôi mới tiến hành xét, giới thiệu kết nạp”.

Chi bộ thôn Giữa (xã Hội Thịnh) tổ chức trao quyết định kết nạp đảng viên.

Nhờ triển khai bài bản, chặt chẽ, trong 9 tháng năm 2026, Chi bộ thôn Giữa đã kết nạp 2 đảng viên, đều có trình độ đại học. Năm 2025, chi bộ cử 4 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tạo nguồn cho công tác phát triển đảng viên năm 2026. Dự kiến đến cuối năm, chi bộ kết nạp thêm 1 đảng viên, vượt chỉ tiêu đề ra. Cùng với đó, 100% đảng viên trong chi bộ đã cài đặt, sử dụng ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”, góp phần nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ số trong sinh hoạt và công tác Đảng.

Trong số những đảng viên mới được kết nạp có đồng chí Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1985, tốt nghiệp Học viện Hành chính Quốc gia, hiện là Giám đốc Công ty TNHH Vaxuco Vĩnh Phúc. Được kết nạp Đảng ngày 19/8/2026, đồng chí Bình chia sẻ: “Được kết nạp Đảng là cột mốc lớn trong cuộc đời. Trở thành đảng viên, tôi càng ý thức rõ hơn trách nhiệm tiên phong, gương mẫu của mình. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực lãnh đạo công ty phát triển, duy trì việc làm ổn định cho 30 công nhân với mức thu nhập từ 10-12 triệu đồng/người/tháng, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế chung của địa phương”.

Lan tỏa sức mạnh toàn Đảng bộ

Không chỉ tại Chi bộ thôn Giữa, công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ xã Hội Thịnh cũng đạt kết quả tích cực. Bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giao chỉ tiêu cụ thể cho các chi bộ trực thuộc; đồng thời chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, bảo đảm yêu cầu về tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp Đảng.

Mô hình chuyển đổi số “MTTQ xã Hội Thịnh - Lắng nghe dân nói” góp phần tăng cường kết nối giữa chính quyền với người dân.

Đồng chí Phùng Quang Minh - Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Hội Thịnh cho biết: “Ban Xây dựng Đảng đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi bộ trực thuộc. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, chỉ trong 9 tháng năm 2026, Đảng bộ đã kết nạp được 52 đảng viên, vượt chỉ tiêu được giao cả năm (chỉ tiêu là 51 đảng viên). Đáng mừng nhất là chất lượng đảng viên mới được nâng lên rõ rệt, 100% đồng chí có trình độ từ THPT trở lên, trong đó có nhiều trí thức, doanh nhân. Từ nay đến cuối năm, chúng tôi đang tiếp tục bồi dưỡng, phấn đấu kết nạp thêm từ 3 đến 5 đảng viên”.

Thực tiễn tại xã Hội Thịnh cho thấy, việc gắn công tác phát triển đảng viên với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế địa phương đã góp phần phát hiện, lựa chọn những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng. Đây là cơ sở quan trọng để Đảng bộ xã tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, củng cố tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngọc Thắng