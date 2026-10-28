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Xã Bản Nguyên sinh hoạt chuyên đề tháo gỡ vướng mắc Dự án Gò Dâu - Gò Táo

Thực hiện Chỉ thị số 07 về học tập và thực hành tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 28/10, Đảng ủy xã Bản Nguyên chỉ đạo Chi bộ thôn Vĩnh Mộ 2 tổ chức sinh hoạt chuyên đề điểm với chủ đề: “Giải pháp, trách nhiệm của chi bộ đối với việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Dự án Gò Dâu - Gò Táo”.

Xã Bản Nguyên sinh hoạt chuyên đề tháo gỡ vướng mắc Dự án Gò Dâu - Gò TáoBí thư Đảng ủy xã Bản Nguyên phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai dự án.

Với tinh thần trách nhiệm cao, chi bộ thống nhất phân công từng đảng viên phối hợp với Ban quản lý dự án, trưởng thôn và các tổ chức đoàn thể trực tiếp tuyên truyền, vận động 11 hộ dân chưa hoàn thành kiểm kê và các gia đình có 5 ngôi mộ chưa đồng ý di chuyển, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Chi bộ đồng thời xác định rõ thời gian, cách thức thực hiện, thường xuyên đánh giá kết quả và báo cáo tiến độ với Đảng ủy xã.

Xã Bản Nguyên sinh hoạt chuyên đề tháo gỡ vướng mắc Dự án Gò Dâu - Gò TáoCác đảng viên thôn Vĩnh Mộ 2 tham dự sinh hoạt chuyên đề.

Xã Bản Nguyên sinh hoạt chuyên đề tháo gỡ vướng mắc Dự án Gò Dâu - Gò Táo

Thông qua sinh hoạt chuyên đề, Chi bộ thôn Vĩnh Mộ 2 tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, tăng cường mối liên hệ với Nhân dân. Qua đó, góp phần tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Gia Thái


Gia Thái

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Chủ tịch Hồ Chí Minh Vướng mắc chi bộ Khó khăn Trách nhiệm Pháp Thống Nhất Đảng viên Ban quản lý dự án Đẩy nhanh tiến độ
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