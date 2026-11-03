Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh: Phát huy vai trò chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở

Chiều 3/11, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự sinh hoạt thường kỳ tháng 11/2026 tại Chi bộ thôn Phù Chính, Đảng bộ xã Thổ Tang. Cùng dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thổ Tang.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ.

Chi bộ thôn Phù Chính hiện có 79 đảng viên, trong đó 75 đảng viên chính thức, 4 đảng viên dự bị.

Tại buổi sinh hoạt, chi bộ đã đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 10, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2026.

Trong tháng 10, chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; hoàn thành chỉ tiêu kết nạp 2 đảng viên mới; làm sạch dữ liệu trên Sổ tay đảng viên điện tử đối với 79/79 đảng viên.

Công tác xây dựng đời sống văn hóa đạt kết quả tích cực. Trong thôn có 610/616 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; thôn giữ vững danh hiệu thôn văn hóa.

Các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò vận động Nhân dân tham gia phong trào thi đua, duy trì 7 tuyến đường tự quản “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, trồng mới 3 tuyến đường hoa. Chi hội Phụ nữ ra mắt mô hình “Nhà sạch - Ngõ đẹp” với 48 hộ tham gia.

Chi bộ cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ, như việc ứng dụng công nghệ thông tin ở một số đảng viên cao tuổi còn khó khăn, đảng viên trẻ chưa tích cực phát biểu xây dựng nghị quyết...

Triển khai nhiệm vụ tháng 11/2026, chi bộ xác định tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên cuối năm; tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo đảm an ninh trật tự; đẩy mạnh phong trào thi đua, vệ sinh môi trường và chuẩn bị tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các đảng viên phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ.

Tại buổi sinh hoạt chi bộ, các đảng viên nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2026. Một số đảng viên nêu kiến nghị về việc tỉnh tiếp tục quan tâm, có chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng, thủy lợi phí cho người dân; đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng và đưa nước sạch về khu dân cư; đề nghị xem xét điều chỉnh, nâng mức hỗ trợ đối với Phó Bí thư chi bộ, Chi hội trưởng các chi hội nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh; tăng cường tập huấn, nâng cao trình độ, kỹ năng công nghệ số cho đảng viên...

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh: Trong bối cảnh có nhiều thách thức, kinh tế tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực; công nghiệp, thu hút đầu tư, thương mại, dịch vụ có nhiều chuyển biến. Tỉnh đang tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên ở khu dân cư, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Chi bộ thôn Phù Chính tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt; phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm, giữ vững đoàn kết nội bộ; tăng cường vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, gắn việc đánh giá đảng viên với kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Cùng với đó, chi bộ tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, xây dựng khu dân cư văn minh; tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng; duy trì hiệu quả các mô hình tự quản, nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường; quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; chủ động giải quyết mâu thuẫn từ cơ sở, giữ vững an ninh trật tự; chuẩn bị chu đáo Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027.

Đồng chí cũng đề nghị chi bộ đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong phong trào “Bình dân học vụ số”, quan tâm hỗ trợ người cao tuổi và những người còn khó khăn trong tiếp cận công nghệ.

Đối với Đảng ủy, chính quyền xã Thổ Tang, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện để Chi bộ thôn Phù Chính thực hiện tốt nhiệm vụ; thường xuyên sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đồng chí tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Chi bộ thôn Phù Chính sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ xã Thổ Tang ngày càng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Thúy Hường