Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh trao Huy hiệu Đảng tặng 2 đảng viên

{title}
{publish}
{head}
Ngày 3/11, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 tặng 2 đảng viên thuộc Đảng bộ.
Dự buổi lễ có các đồng chí: Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Quang Hưng - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban MTTQ tỉnh...
Các đồng chí Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Bùi Văn Luyến.
Theo Quyết định số 718-QĐ/TU ngày 19/10/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tặng, truy tặng, tặng sớm, truy tặng sớm Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 cho 2.983 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Trong đó, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh vinh dự có 2 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng.
Cụ thể, đồng chí Bùi Văn Luyến - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; đồng chí Vương Kim Ánh - Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Phó Trưởng Ban Kiểm tra Hội Cựu chiến binh tỉnh được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Công Thực đánh giá cao sự cống hiến và chúc mừng 2 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt này. Đồng chí cho rằng, đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân mỗi đảng viên và gia đình, mà còn là niềm tự hào của tổ chức đảng nơi các đồng chí sinh hoạt và của toàn Đảng bộ.
Các đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng đợt này bày tỏ niềm tự hào và khẳng định sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh tặng hoa 2 đồng chí không tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.
Sau lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh đã tặng hoa 2 đồng chí không tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, gồm: Bùi Văn Luyến - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lương Ngọc Thạch - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.
Nguyễn Thị Thu Hà (Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh)
baophutho.vn Chiều 3/11, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự sinh hoạt thường kỳ tháng 11/2026 tại Chi bộ thôn Phù Chính, Đảng...
baophutho.vn Ngày 3/11, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự sinh hoạt thường kỳ tháng 11/2026 tại Chi bộ thôn Thụy Điền,...
baophutho.vn Ngày 2/11, đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 11/2026 tại Chi bộ thôn Trung Hạ,...
baophutho.vn Trong bối cảnh thông tin nhanh, đa chiều và khó kiểm soát trên không gian mạng, báo chí địa phương đặt ra những yêu cầu, không chỉ đưa tin...
baophutho.vn Phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần bổ sung lực lượng, trẻ hóa đội ngũ và nâng cao năng lực...
baophutho.vn Chiều 29/10, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban...
baophutho.vn Thực hiện Chỉ thị số 07 về học tập và thực hành tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 28/10, Đảng ủy xã Bản Nguyên...