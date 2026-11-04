Phường Vĩnh Phúc có 151 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng

Chiều 4/11, Đảng ủy phường Vĩnh Phúc tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên từ 30 năm tuổi Đảng trở lên. Dự buổi lễ có các đồng chí: Quách Thế Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Trung Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Phúc.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc trao Huy hiệu Đảng tặng 2 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Trong dịp này, Đảng bộ phường Vĩnh Phúc trao Huy hiệu Đảng cho 151 đảng viên, trong đó có 50 đảng viên được trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2026 và 101 đảng viên được trao Huy hiệu từ 30 đến 65 năm tuổi Đảng đợt 7/11/2026. Trong 101 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11, có 1 đảng viên 65 năm tuổi Đảng; 12 đảng viên 60 năm tuổi Đảng và 88 đảng viên từ 30 năm đến 55 năm tuổi Đảng.

Trải qua quá trình công tác, rèn luyện và cống hiến, các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, nghiêm túc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhiều đồng chí đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc nhấn mạnh: Trao tặng Huy hiệu Đảng là sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự trân trọng, ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và những cống hiến bền bỉ của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của mỗi đảng viên và gia đình mà còn là nguồn động viên, khích lệ các thế hệ cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ gìn phẩm chất, bản lĩnh của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền phường quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với đảng viên, đặc biệt là những đồng chí cao tuổi Đảng, tuổi cao, sức khỏe yếu hoặc có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời phát huy vai trò, uy tín, kinh nghiệm và trí tuệ của các đảng viên trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển quê hương.

Nhân dịp này, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm đối với Đảng bộ phường Vĩnh Phúc nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Trọng tâm là tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới, nhất là đoàn viên, thanh niên và quần chúng ưu tú.

Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; thực hiện chặt chẽ việc phân công nhiệm vụ, theo dõi, đánh giá và chuẩn hóa dữ liệu đảng viên. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Vĩnh Phúc trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên.

Cùng với nhiệm vụ xây dựng Đảng, phường Vĩnh Phúc cần tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm, đồng chí Quách Thế Ngọc đề nghị Đảng ủy phường tập trung rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị giai đoạn 2027-2031; tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam; thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2026, bảo đảm dân chủ, khách quan, thực chất.

Đồng thời, chuẩn bị tốt công tác tuyển quân năm 2027 và quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là các đối tượng yếu thế, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được đón Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 vui tươi, đầm ấm.

Thúy Hường