Chú trọng xây dựng, thực hành văn hóa Đảng

Xây dựng và thực hành văn hóa Đảng, văn hóa công vụ có tác động trực tiếp đến việc hình thành tác phong, phương pháp làm việc, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ, khả năng thích ứng của đội ngũ cán bộ trong điều kiện tổ chức bộ máy, địa giới, nhiệm vụ và phương thức quản trị có nhiều thay đổi.

Cán bộ, đảng viên Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Lạc nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong thực hiện nhiệm vụ.

Đảng bộ tỉnh hiện có 154 đảng bộ trực thuộc với gần 267.600 đảng viên (tính đến ngày 31/8/2026). Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là ở cấp cơ sở, có vai trò trực tiếp trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và cung cấp dịch vụ công. Hiện nay, toàn tỉnh có gần 85.340 cán bộ, công chức, viên chức (cấp tỉnh 17.187 người, cấp xã 68.149 người).

Đồng chí Phạm Thị Hồng Nhung - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy xác định xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả vận hành mô hình tổ chức mới. Sau hợp nhất tỉnh, Tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy, phân công nhiệm vụ, hoàn thiện quy chế làm việc, bảo đảm hoạt động của hệ thống chính trị không bị gián đoạn. Đồng thời, từng bước chuyển trọng tâm từ yêu cầu “ổn định tổ chức” sang “nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng phục vụ”.

BTV Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 6/3/2026 về “Tăng cường công tác quản lý đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Phú Thọ”. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, trách nhiệm, trí tuệ, tận tụy, gắn bó mật thiết với Nhân dân, BTV Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TU, ngày 14/4/2026 về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”, trong đó xác định rõ quan điểm xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở giai đoạn 2026 - 2030 đảm bảo ba không: “Không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không xa dân; không trì trệ”, ba có: “Có trách nhiệm, có năng lực thực thi mọi nhiệm vụ được giao, có uy tín”.

Xác định tầm quan trọng của vấn đề đạo đức công vụ, BTV Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TU, ngày 6/8/2026 về “Đột phá đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030”; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1970/QĐ-UBND, ngày 1/12/2025 về “Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”... Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng, rà soát và thực hiện quy chế làm việc, quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy trình giải quyết công việc; tổ chức quán triệt các quy định về trách nhiệm nêu gương, kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đặc biệt, tỉnh xác lập rõ nguyên tắc “Nhân dân là trung tâm đánh giá cán bộ”, chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị phục vụ với các nội dung cụ thể: Hằng năm, tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về thái độ, trách nhiệm và chất lượng phục vụ của cán bộ để làm căn cứ đánh giá, xếp loại và bổ nhiệm cán bộ. Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả phục vụ Nhân dân tại cơ sở. Kết quả đánh giá cán bộ năm 2025, cấp tỉnh có 18,2% cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 80,8% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1% hoàn thành nhiệm vụ; cấp cơ sở có 19% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 80% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 0,9% hoàn thành nhiệm vụ và 0,1% không hoàn thành nhiệm vụ.

Xây dựng văn hóa Đảng, văn hóa công vụ chỉ có thể tạo chuyển biến thực chất khi được tích hợp vào các quy trình quản trị hiện có. Xác định rõ điều này, Tỉnh ủy đã chú trọng gắn thực hành văn hóa Đảng, văn hóa công vụ với công tác cán bộ, sinh hoạt Đảng, cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện nhiệm vụ chính trị và phục vụ Nhân dân.

Trong thời đại chuyển đổi số, yêu cầu văn hóa công vụ được mở rộng sang khả năng làm việc trên môi trường số. Đến nay, 100% văn bản không mật được xử lý trên môi trường điện tử; 100% cơ quan sử dụng chữ ký số chuyên dùng; tỷ lệ sử dụng thư điện tử công vụ đạt trên 95%; 100% cơ quan được trang bị máy tính, kết nối mạng tốc độ cao, tạo nền tảng chuyển đổi từ xử lý thủ công sang môi trường số. Mô hình phòng họp không giấy tờ được áp dụng, giúp rút ngắn từ 30 - 50% thời gian họp, giảm sử dụng tài liệu giấy và nâng cao hiệu quả công vụ. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến được công bố ở mức 97 - 99%; tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử đạt 89,64%; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 87,129%; tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa đạt 91,46%.

Dương Liễu