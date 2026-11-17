Hơn 100 cán bộ được bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát trong Đảng

Ngày 17/11, Đảng ủy UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2026 cho hơn 100 đại biểu đến từ các chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Đồng chí Đỗ Thị Ngọc Ánh - Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt, hướng dẫn 3 chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, gồm: giải quyết tố cáo và khiếu nại kỷ luật Đảng; chuyển đổi số trong ngành Kiểm tra Đảng; kiểm tra tài chính Đảng, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập và các nghiệp vụ liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.

Báo cáo viên truyền đạt, hướng dẫn những nội dung trọng tâm về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Thông qua các chuyên đề, đại biểu được cập nhật các quy định, văn bản mới của Đảng; đồng thời trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, làm rõ những khó khăn, vướng mắc và cách xử lý các tình huống phát sinh trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng tại cơ sở.

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Hội nghị tập huấn là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát tại các tổ chức đảng trực thuộc củng cố kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Lê Minh