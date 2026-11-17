Mường Bi bảo vệ nền tảng tư tưởng từ cơ sở

Trước sự gia tăng của thông tin xấu độc trên không gian mạng, xã Mường Bi xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, gắn chặt với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và giữ vững an ninh trật tự tại địa phương. Bằng những giải pháp đồng bộ, sát thực tiễn, cấp ủy, chính quyền xã từng bước nâng cao khả năng nhận diện, đấu tranh với thông tin sai trái, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng xã Mường Bi trao đổi công tác định hướng dư luận xã luận.

Chủ động định hướng tư tưởng

Đảng ủy xã Mường Bi đã lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong 9 tháng năm 2026, Ban Xây dựng Đảng xã chủ động tham mưu Đảng ủy ban hành hơn 260 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, dân vận. Việc tham mưu, triển khai được thực hiện kịp thời, bám sát yêu cầu nhiệm vụ, góp phần đưa thông tin chính thống đến cơ sở, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Cùng với tuyên truyền, xã tích cực nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận thông qua sinh hoạt chi bộ, hoạt động tại khu dân cư, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên dư luận xã hội. Những vấn đề người dân quan tâm như sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, chế độ chính sách sau sắp xếp, giải phóng mặt bằng, sáp nhập thôn và trường học... đều được cấp ủy, chính quyền quan tâm theo dõi, giải thích, định hướng. Nhờ đó, những băn khoăn, vướng mắc được nắm bắt từ sớm, không để các thông tin thiếu kiểm chứng gây hoang mang trong cộng đồng.

Với vai trò cơ quan thường trực Ban Công tác 35, xã Mường Bi đã kiện toàn ban chỉ đạo và nhóm cộng tác viên, phân công nhiệm vụ cụ thể, xây dựng quy chế hoạt động, từng bước nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Trong bối cảnh công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhanh, các thủ đoạn tạo dựng hình ảnh, video, giọng nói giả mạo ngày càng tinh vi, Công an xã Mường Bi đã chủ động cảnh báo người dân về nguy cơ tin giả trên Facebook, TikTok, YouTube; khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống, không bình luận, chia sẻ nội dung chưa được xác thực, kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Cùng với đó, các biện pháp tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình địa bàn, tiếp nhận và xử lý tin báo được triển khai thường xuyên, lấy phòng ngừa làm trọng tâm, chủ động phát hiện, giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở.

Củng cố thế trận lòng dân

Ở Mường Bi, vai trò của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được phát huy rõ nét, trở thành cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Toàn xã hiện có 42 người có uy tín được công nhận. Từ đầu năm đến nay, đội ngũ này đã phối hợp với Công an xã tổ chức 38 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật với hơn 3.500 lượt người tham gia; cung cấp 68 nguồn tin có giá trị, trong đó 31 tin trực tiếp phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Đồng thời tham gia hòa giải thành công 26 vụ mâu thuẫn trong cộng đồng, vận động người dân giao nộp 3 khẩu súng tự chế, 12 vũ khí thô sơ và phối hợp giáo dục, cảm hóa 15 trường hợp có nguy cơ vi phạm pháp luật.

Đáng chú ý, mô hình “Dòng họ tự quản về an ninh trật tự” đã phát huy vai trò của trưởng dòng họ, người có uy tín trong vận động các thành viên thực hiện phương châm “3 không”: Không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội, không để các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Đồng chí Bùi Văn Tinh - Bí thư Đảng ủy xã Mường Bi cho biết: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải bắt đầu từ xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và củng cố niềm tin của Nhân dân. Đảng ủy xã sẽ tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, chủ động nắm bắt dư luận, phát huy vai trò của người có uy tín, các tổ chức đoàn thể và lực lượng nòng cốt ở cơ sở; đồng thời kết hợp giữa đấu tranh, phản bác thông tin sai trái với nắm bắt dư luận, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của người dân. Qua đó tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cộng đồng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”.

Đinh Thắng