Trung Sơn “nắm dân” từ sinh hoạt chi bộ

Không dừng lại ở những nghị quyết trên giấy hay các cuộc sinh hoạt chi bộ khô cứng, Đảng bộ xã Trung Sơn đã và đang tạo ra bước chuyển mình rõ nét trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Bằng việc đưa Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy trực tiếp về dự sinh hoạt cùng chi bộ, gặp gỡ và đối thoại với Nhân dân, cấp ủy địa phương đã thực sự “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, biến mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ trở thành cầu nối bền chặt giữa ý Đảng và lòng dân.

Biến nghị quyết thành những việc cụ thể

Xác định chi bộ là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là nơi trực tiếp đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống, thời gian qua, Đảng ủy xã Trung Sơn luôn đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với phương châm hướng mạnh về cơ sở, sâu sát với Nhân dân.

Thay vì chỉ nắm bắt tình hình qua báo cáo gián tiếp, Thường trực Đảng ủy xã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã trực tiếp phụ trách địa bàn, định kỳ tham dự sinh hoạt cùng các chi bộ thôn; đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị từ Nhân dân.

Sau các cuộc sinh hoạt của cấp ủy với chi bộ các thôn, nhiều tuyến đường giao thông liên khu có sự đồng thuận của ý Đảng, lòng dân đã hình thành, góp phần kết nối giao thương, thúc đẩy phát triển KT-XH của Trung Sơn trong thời gian gần đây.

Minh chứng sinh động cho cách làm bài bản, thực chất này là buổi làm việc trực tiếp của Thường trực Đảng ủy xã Trung Sơn với Chi bộ và Nhân dân thôn Đâng, diễn ra vào sáng ngày 2/11/2026.

Buổi làm việc do đồng chí Đinh Hải Nam - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chủ trì, với sự tham gia của các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, cùng bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng các thôn và đông đảo đại diện các hộ dân thôn Đâng.

Điểm đáng chú ý là buổi làm việc không chỉ tập trung vào nội dung sinh hoạt của chi bộ mà còn mở rộng đối thoại, tạo điều kiện để người dân trực tiếp trao đổi, phản ánh những vấn đề quan tâm tới lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền địa phương.

Đồng chí Đinh Hải Nam - Bí thư Đảng ủy xã Trung Sơn cho biết: “Việc mở rộng thành phần dự họp, kết hợp giữa sinh hoạt chuyên đề của chi bộ với lắng nghe ý kiến Nhân dân đã thu hẹp khoảng cách giữa cán bộ xã và cán bộ, đảng viên, người dân ở cơ sở. Qua đó, những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn văn hóa, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong đời sống hằng ngày đều được đưa ra trao đổi dân chủ, thẳng thắn và có trách nhiệm”.

Chọn việc dân cần để bàn thảo

Điểm nổi bật trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ xã Trung Sơn chính là việc lựa chọn nội dung sinh hoạt, đối thoại sát với yêu cầu thực tiễn, đúng với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương trong từng thời điểm. Tại buổi làm việc ở thôn Đâng, ba nội dung cốt lõi đã được đặt lên bàn nghị sự với tinh thần hành động khẩn trương, cụ thể.

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Đâng bầy tỏ tâm tư, ý kiến với Thường trực Đảng ủy xã về các chủ trương phát triển KT-XH của địa phương và thôn.

Trước hết, cấp ủy cùng cán bộ, đảng viên và Nhân dân rà soát kỹ lưỡng công tác chuẩn bị khai mạc chương trình “Sắc màu văn hóa, Phiên chợ tình vùng cao Trung Sơn năm 2026”.

Đây không đơn thuần là một sự kiện văn hóa, mà là bước đi chiến lược nhằm quảng bá bản sắc truyền thống, giới thiệu nông sản đặc trưng và đánh thức tiềm năng du lịch địa phương.

Qua đối thoại trực tiếp, những băn khoăn của người dân về khâu tổ chức, gian hàng trưng bày, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường đều được lãnh đạo xã tiếp thu và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tháo gỡ ngay tại chỗ.

Cùng với đó, công tác chuẩn bị cho Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 cũng được thảo luận sôi nổi. Dưới sự định hướng của cấp ủy, việc tổ chức ngày hội hướng tới mục tiêu thiết thực, tiết kiệm nhưng phải thực sự vui tươi, phấn khởi, tạo không gian gắn kết tình làng nghĩa xóm, củng cố khối đại đoàn kết vững chắc ngay từ từng ngõ xóm, khu dân cư.

Cuối cùng, Chi bộ thôn Đâng đã thẳng thắn kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng năm 2026.

Không né tránh khuyết điểm, báo cáo của chi bộ cùng ý kiến đóng góp của đảng viên và quần chúng Nhân dân đã chỉ rõ những mặt còn hạn chế trong phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, từ đó thống nhất các giải pháp đột phá để tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu trong 3 tháng cuối năm.

Không còn “trên nóng, dưới lạnh”...

Sự sâu sát của người đứng đầu cấp ủy đã tạo nên luồng sinh khí mới trong đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Hải Nam – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của Chi bộ và Nhân dân thôn Đâng, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể: Chi bộ, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể thôn phải phát huy cao độ vai trò hạt nhân đoàn kết, chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành của xã để chuẩn bị chu đáo nhất cho các sự kiện văn hóa, ngày hội sắp tới; biến sự đồng thuận của Nhân dân thành hành động cụ thể trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thôn ngày càng văn minh, khởi sắc.

Cán bộ, đảng viên Chi bộ thôn Dùng tham gia thảo luận, cho ý kiến về nhiệm vụ phát triển của thôn trong cuộc làm việc với Chủ tịch UBND xã Trung Sơn.

Thực tế cho thấy, khi cấp ủy thực sự “nắm dân” từ những buổi sinh hoạt chi bộ chất lượng, hiệu quả lãnh đạo được nâng lên rõ rệt. Những chủ trương lớn của xã khi đưa về thôn không còn gặp cảnh “trên nóng, dưới lạnh” mà nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng tự giác của bà con. Người dân thôn Đâng cũng như các thôn khác trên địa bàn xã Trung Sơn phấn khởi tham gia chỉnh trang đường làng ngõ xóm, chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, sản vật địa phương sẵn sàng cho mùa lễ hội cuối năm, đồng thời hăng hái thi đua lao động sản xuất, quyết tâm về đích các chỉ tiêu năm 2026.

Có thể khẳng định, việc đổi mới phương thức lãnh đạo, gắn sinh hoạt chi bộ với đối thoại trực tiếp cùng Nhân dân đã trở thành “chìa khóa” giúp Đảng bộ xã Trung Sơn củng cố vững chắc thêm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng; làm cầu nối giữa cấp ủy với chi bộ cơ sở.

Từ những buổi làm việc gần dân, sát cơ sở như ở thôn Đâng, thôn Dùng... sức mạnh nội sinh trong cộng đồng đã tiếp tục được khơi dậy, tạo tiền đề vững chắc để Đảng bộ và Nhân dân xã Trung Sơn thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Quốc Hội