Đổi mới sinh hoạt chi bộ - Thực chất tạo chất lượng

Đổi mới sinh hoạt chi bộ góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần tự giác, tính chiến đấu và năng lực giải quyết những vấn đề thực tiễn ở cơ sở của mỗi đảng viên và tập thể chi bộ. Khi nội dung sinh hoạt đúng trọng tâm, sát thực tiễn, phát huy dân chủ và tinh thần trách nhiệm, nghị quyết sẽ được cụ thể hóa thành hành động, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Phú Khê - Bàn việc cụ thể, thiết thực

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”, sau hơn một năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới, Đảng bộ xã Phú Khê đã có những chuyển biến tích cực.

Đồng chí Hoàng Thị Gấm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: Đảng bộ xã hiện có hơn 900 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 50, các chi ủy chú trọng công tác chuẩn bị, duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt. Nội dung ngày càng thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị và tập trung giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, nhất là bí thư chi bộ, từng bước được nâng cao.

Sinh hoạt chi bộ tại Ban CHQS xã Phú Khê được đổi mới theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác dân vận tại cơ sở.

Thực tế cho thấy, cấp ủy các chi bộ đã chú trọng đổi mới phương pháp điều hành, gợi mở vấn đề, khuyến khích đảng viên thảo luận, phát huy dân chủ và tinh thần trách nhiệm. Nội dung sinh hoạt được lựa chọn phù hợp với đặc thù từng loại hình chi bộ. Ở khu dân cư, trọng tâm là lãnh đạo phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm an ninh trật tự. Tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, tập trung vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đối với lực lượng vũ trang, gắn sinh hoạt với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Cùng với đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, công tác chuẩn bị được các chi bộ thực hiện kỹ lưỡng hơn. Nội dung, chương trình được xây dựng sát nhiệm vụ, có định hướng thảo luận, tập trung vào những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ và những khó khăn cần tháo gỡ tại cơ sở. Đáng chú ý, việc ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh; tài liệu, thông báo được gửi trước đến đảng viên qua nhóm Zalo và Sổ tay đảng viên điện tử, giúp nâng cao hiệu quả chuẩn bị và tham gia sinh hoạt.

Thời gian tới, Đảng bộ xã Phú Khê tiếp tục cụ thể hóa các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trọng tâm là thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ gắn với đổi mới nội dung, phương thức tổ chức. Đảng ủy xã tăng cường kiểm tra, dự sinh hoạt tại các chi bộ để nắm bắt tình hình, định hướng, kịp thời góp ý; đồng thời chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm và phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ sở.

Sinh hoạt đi vào nền nếp, thực chất

Từ ngày 1/7/2025, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng càng trở nên cấp thiết. Trong bối cảnh đó, đổi mới sinh hoạt chi bộ không chỉ là thay đổi hình thức tổ chức mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng thảo luận, hiệu quả lãnh đạo và khả năng giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.

Trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ, đồng chí Lê Tùng Lâm - Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Xuân Lũng cho rằng, chuyển biến rõ nét trong sinh hoạt chi bộ hiện nay là sự thay đổi từ cách làm thiên về phổ biến thông tin sang tập trung thảo luận, bàn giải pháp cụ thể. Nhiều chi bộ đã chủ động gắn sinh hoạt chuyên đề với nhiệm vụ trọng tâm của địa bàn, cơ quan, doanh nghiệp, như cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số cộng đồng, quản lý đất đai, bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế hộ gia đình.

Tại nhiều chi bộ khu dân cư thuộc Đảng bộ phường Việt Trì, nội dung sinh hoạt định kỳ được tập trung vào những vấn đề thiết thực như nâng cấp hạ tầng ngõ xóm, vận động giải phóng mặt bằng, giữ gìn vệ sinh môi trường. Việc phân công đảng viên phụ trách từng nhóm hộ, gắn trách nhiệm với tiến độ thực hiện đã góp phần tháo gỡ những vướng mắc ngay từ cơ sở. Tại một chi bộ thuộc khối doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Thụy Vân, nội dung sinh hoạt gắn với nâng cao năng suất lao động, cải tiến kỹ thuật và chăm lo đời sống người lao động, qua đó tăng cường sự gắn kết giữa tổ chức Đảng với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tây Cốc chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phát triển đảng viên. Đến hết tháng 9/2026, Đảng bộ xã hoàn thành 108,57% chỉ tiêu kết nạp đảng viên được giao.

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Tây Cốc cho rằng, cùng với đổi mới nội dung, các chi bộ cần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình. Mỗi đảng viên phải phát biểu thẳng thắn, có trách nhiệm; việc theo dõi, đánh giá chất lượng sinh hoạt cần được thực hiện thường xuyên, khắc phục tình trạng nể nang, hình thức. Đây là những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 50-CT/TW.

Thực tiễn triển khai Chỉ thị số 50-CT/TW cho thấy, đổi mới sinh hoạt chi bộ chỉ thực sự hiệu quả khi mỗi cuộc họp trở thành diễn đàn dân chủ, thẳng thắn, tập trung bàn những nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Quan trọng hơn, các ý kiến thảo luận phải được cụ thể hóa bằng nghị quyết, nhiệm vụ và phân công trách nhiệm rõ ràng; kết quả thực hiện được kiểm tra, đánh giá thường xuyên.

Khi mỗi đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, mỗi chi bộ thực sự là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, chất lượng sinh hoạt sẽ được nâng lên, góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Minh Tự