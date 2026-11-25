Tam Hồng đổi mới sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả

Sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Tam Hồng có quy mô dân số trên 40.000 người, với 30 thôn. Đảng bộ xã hiện có 53 chi, đảng bộ trực thuộc, với 1.755 đảng viên. Trước yêu cầu kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, Đảng ủy xã xác định đổi mới sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ then chốt. Để cụ thể hóa chủ trương này, Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/ĐU, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số trong công tác Đảng, từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành từ cơ sở.

Đảng viên Chi bộ thôn Yên Nghiệp, xã Tam Hồng tích cực đọc báo Đảng, kịp thời cập nhật thông tin, nắm bắt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh.

Sự chuyển biến được thể hiện rõ nét qua các buổi sinh hoạt chuyên đề. Tại Chi bộ thôn Yên Nghiệp, không khí sinh hoạt ngày càng cởi mở. Những báo cáo dài dòng thay bằng các nội dung được lựa chọn, chắt lọc, đi thẳng vào các vấn đề trọng tâm, được đảng viên bàn thảo dân chủ. Đồng chí Nguyễn Văn Lộc - Bí thư Chi bộ thôn Yên Nghiệp cho biết: “Việc đổi mới sinh hoạt chi bộ không chỉ giúp siết chặt kỷ luật, kỷ cương mà còn khơi dậy sức mạnh đoàn kết nội bộ. Điểm nhấn hiện nay là 100% đảng viên trong chi bộ đều cài đặt và sử dụng thành thạo phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử. Các tài liệu, nghị quyết được gửi trước qua ứng dụng giúp đảng viên có thời gian nghiên cứu. Nhờ đó, thời gian hội họp giảm bớt phần đọc văn bản, dành thời lượng tối đa cho thảo luận, tháo gỡ vấn đề thực tiễn. Đây cũng là nền tảng vững chắc để thôn duy trì và nâng cao chất lượng thôn nông thôn mới kiểu mẫu đạt từ năm 2021”.

Cùng chung nhận định về không khí dân chủ trong các kỳ sinh hoạt Đảng, đảng viên Nguyễn Hữu Hùng, Chi bộ thôn Yên Nghiệp chia sẻ: “Nhờ được tiếp cận tài liệu trước qua nền tảng điện thoại, chúng tôi nắm bắt chủ trương rất nhanh. Bây giờ sinh hoạt chi bộ không còn nặng tính hình thức hay nể nang, e dè. Các đảng viên đều hăng hái phát biểu, đóng góp ý kiến để giải quyết những vấn đề bức thiết của thôn xóm. Chính không khí thảo luận sôi nổi, tự phê bình và phê bình thẳng thắn đã giúp mỗi đảng viên thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, từ đó gắn bó, tâm huyết hơn với các phong trào chung”.

Thực tiễn chứng minh, nơi nào chi bộ mạnh, nơi đó phong trào phát triển. Tại thôn 10 Yên Thư, sức mạnh đổi mới sinh hoạt Đảng kết tinh thành những thành tựu kinh tế - xã hội. Đồng chí Nguyễn Thị Thiết - Bí thư Chi bộ thôn 10 Yên Thư cho biết: “Chi bộ chúng tôi hiện có 31 đảng viên. Khi nghị quyết bám sát thực tiễn, đúng nguyện vọng của Nhân dân, sức mạnh huy động rất lớn. Nhờ làm tốt công tác dân vận, đảng viên đi trước, làng nước theo sau, người dân đã tự nguyện đóng góp kinh phí và ủng hộ gần 10.000 ngày công lao động. Kết quả là thôn đã xây mới hơn 1.000m rãnh thoát nước, 100% đường làng ngõ xóm được trải nhựa và lắp đèn chiếu sáng. Thu nhập bình quân hiện đạt hơn 70 triệu đồng/người/năm, thôn không còn hộ nghèo. Chúng tôi phấn khởi khi 100% đảng viên sử dụng hiệu quả Sổ tay đảng viên điện tử và đã thiết lập được nhóm Zalo để điều hành công việc xuyên suốt”.

Để có được những “trái ngọt” từ cơ sở, mấu chốt nằm ở công tác chỉ đạo quyết liệt. Đồng chí Nguyễn Văn Mai - Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Tam Hồng cho biết: “Việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ mang lại luồng sinh khí mới cho toàn Đảng bộ. Nền nếp và chất lượng sinh hoạt tại các chi, đảng bộ trực thuộc có sự “lột xác”, tình trạng hành chính hóa cơ bản được khắc phục. Các chi ủy phát huy tối đa vai trò nêu gương, 100% đảng viên được phân công nhiệm vụ cụ thể gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên. Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt định kỳ luôn đạt trên 90%. Tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt, tạo sức bật lớn trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị”.

Có thể thấy, đổi mới trong sinh hoạt chi bộ thời gian qua ở Tam Hồng đã góp phần củng cố năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, tạo nền tảng quan trọng để địa phương phát huy nội lực, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Ngọc Thắng