Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Hai

Ngày 26/11, tại xã Tam Dương Bắc, Đoàn ĐBQH tỉnh, gồm các đại biểu: Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Thanh Nam - Phó Trưởng Ban Kinh tế, Ngân sách HĐND tỉnh; Lưu Thị Thúy Hằng - viên chức Nhà hát Lạc Hồng tiếp xúc cử tri các xã Tam Dương Bắc, Đại Đình và Đạo Trù sau Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Tam Dương Bắc.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, các đại biểu Quốc hội đã báo cáo khái quát kết quả Kỳ họp thứ Hai và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp. Theo đó, tại kỳ họp, Quốc hội đã xem xét và biểu quyết thông qua 38 luật, 18 nghị quyết, cho ý kiến đối với 5 dự án luật, đồng thời tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham gia tích cực vào các nội dung của kỳ họp, với 71 lượt phát biểu tại tổ, 15 lượt tại hội trường. Các ĐBQH tỉnh cũng đã tham gia chất vấn các bộ trưởng về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài chính, khoa học và công nghệ.

Đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ Hai cũng như tinh thần trách nhiệm, những đóng góp của Đoàn ĐBQH tỉnh, cử tri và Nhân dân đã kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh quan tâm giải quyết một số vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ cơ sở, đầu tư hạ tầng giao thông và các công trình dân sinh.

Các đại biểu và đại diện cử tri các xã Tam Dương Bắc, Đại Đình, Đạo Trù dự hội nghị.

Trong đó, cử tri đề nghị xem xét nâng mức phụ cấp cho đội ngũ cán bộ, viên chức cấp xã; cán bộ các hội, đoàn thể cấp xã; các hội được Nhà nước giao nhiệm vụ và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Cử tri xã Đạo Trù kiến nghị các cơ quan chức năng quan tâm đầu tư, hoàn thiện tỉnh lộ 302 đoạn Tây Thiên - Tam Sơn; xây dựng hai dãy mương thoát nước dọc hai bên tuyến đường nhằm bảo đảm tiêu thoát nước, an toàn giao thông.

Cử tri cũng đề nghị Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc sớm hoàn thiện công trình cầu thôn Lục Liễu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của Nhân dân. Bên cạnh đó, cử tri mong muốn địa phương được đầu tư thêm điểm tập kết, xử lý rác thải và bổ sung quỹ đất xây dựng nghĩa trang tại các khu dân cư, đáp ứng nhu cầu thực tế.

Cử tri đề nghị xem xét nâng mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp thôn.

Cử tri xã Tam Dương Bắc kiến nghị các cấp quan tâm đến cơ chế chính sách đối với viên chức cấp xã.

Đối với xã Tam Dương Bắc, cử tri phản ánh chế độ, chính sách dành cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn hiện còn hạn chế; đồng thời đề nghị làm rõ định hướng, giải pháp bảo đảm mức đóng bảo hiểm xã hội phù hợp với tính chất, điều kiện công việc thực tế của đội ngũ này.

Cử tri cũng kiến nghị các đại biểu chuyển tải đến Quốc hội xem xét ban hành cơ chế phụ cấp phù hợp đối với viên chức làm việc tại Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công; nghiên cứu tách Phòng Văn hóa - Xã hội thành các phòng chuyên môn theo từng lĩnh vực, bảo đảm tính chuyên sâu, phù hợp với yêu cầu phân cấp, phân quyền và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã.

Đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh trả lời, giải đáp một số ý kiến thuộc thẩm quyền.

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn ĐBQH tỉnh và đại diện các sở, ngành đã trao đổi, giải đáp một số nội dung thuộc thẩm quyền. Các ý kiến, kiến nghị còn lại được tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của cử tri, Nhân dân.

Kim Liên