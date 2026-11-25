Techfest PhuTho 2026 là diễn đàn quan trọng để thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của địa phương

Chiều 25/11, trước giờ khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ năm 2026 (Techfest PhuTho 2026), các đồng chí: Phạm Đại Dương – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh; Trần Duy Đông – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Huy Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu đã tham quan không gian trưng bày, triển lãm, trình diễn các sản phẩm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026; thăm, động viên đội ngũ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ đang thực hiện nhiệm vụ tại ngày hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm không gian triển lãm tại Techfest PhuTho 2026.

Với quy mô gần 100 gian hàng trưng bày trực tiếp, không gian triển lãm tại Techfest PhuTho 2026 được bố trí khoa học thành 7 phân khu chuyên đề, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, mũi nhọn của tỉnh, gồm: Khởi nghiệp sáng tạo; công nghệ cao và công nghệ chiến lược; công nghiệp ô tô và công nghiệp phụ trợ; chuyển đổi số; giáo dục STEM và kết nối “ba nhà”; nông nghiệp xanh, sản phẩm OCOP; không gian giao lưu các tỉnh, thành phố.

Sau khi tham quan và trải nghiệm sản phẩm tại các gian hàng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần hưởng ứng tích cực, sự chuẩn bị công phu của các cơ quan, đơn vị, viện nghiên cứu, trường đại học, tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tham gia triển lãm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan các gian trưng bày tại triển lãm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, Techfest PhuTho 2026 là diễn đàn quan trọng để thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của địa phương; đồng thời mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần liên kết, chủ động quảng bá sản phẩm, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư, đẩy mạnh chuyển giao và ứng dụng khoa học - công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Đến thăm và kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu vực tác nghiệp của Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ – đơn vị chủ lực thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc và tuyên truyền đậm nét về sự kiện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đang làm nhiệm vụ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương thăm, động viên đội ngũ cán bộ, phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ đang tác nghiệp tại xe màu truyền hình trực tiếp lễ khai mạc.

Ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, chuyên nghiệp của cơ quan báo chí tỉnh trong việc triển khai đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, nhân lực để truyền tải kịp thời, sinh động không khí của ngày hội trên các nền tảng phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử và mạng xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập thể cán bộ, phóng viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát diễn biến sự kiện, bảo đảm tín hiệu truyền hình trực tiếp thông suốt, chất lượng cao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cơ quan báo chí tỉnh xây dựng nhiều tác phẩm báo chí chuyên sâu, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng phát triển khoa học - công nghệ của tỉnh tới đông đảo cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân.

Đinh Vũ