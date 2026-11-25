Cà phê Khởi nghiệp Phú Thọ 2026: Kết nối nguồn lực, mở rộng thị trường và thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ năm 2026 (Techfest PhuTho 2026), ngày 25/11, tại Nhà Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức chương trình “Cà phê Khởi nghiệp Phú Thọ” với chủ đề “Kết nối nguồn lực - Mở rộng thị trường - Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc chương trình.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Minh Tường - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và các tổ chức, chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp, nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã và các nhóm dự án khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Được tổ chức theo hình thức cà phê kết nối, chương trình tạo không gian gặp gỡ, trao đổi cởi mở giữa các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Qua đó, chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện những khó khăn, vướng mắc, kết nối các nguồn lực về công nghệ, vốn, thị trường, góp phần hỗ trợ các dự án khởi nghiệp hoàn thiện sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Mở đầu chương trình là phần chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp của ông Trần Vũ Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Sinh thái Đất Tổ Star Eco về hành trình phát triển các sản phẩm dụng cụ tiếp xúc thực phẩm từ lá cây, mo cau.

Từ việc lựa chọn nguyên liệu tự nhiên, quá trình hoàn thiện sản phẩm đến những thách thức khi đưa sản phẩm ra thị trường, câu chuyện mang đến những bài học thực tiễn về khai thác lợi thế bản địa, phát triển sản phẩm thân thiện với môi trường gắn với tư duy kinh tế xanh.

Đại diện Hợp tác xã Sinh thái Đất Tổ Star Eco chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp.

Tại phiên giới thiệu dự án khởi nghiệp (Startup Pitch Café), 3 dự án được lựa chọn trình bày, gồm: Trợ lý Du lịch thông minh Đất Tổ của Đội G88, Trường Đại học Hùng Vương; bánh sắn Liên Hà của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Liên Hà; chuỗi giá trị cam Cao Phong, tập trung chế biến sâu các sản phẩm mứt cam và cam sấy dẻo của Hợp tác xã 3T Nông sản Cao Phong (3T Farm).

Các dự án tập trung làm rõ tính sáng tạo của sản phẩm, giải pháp công nghệ, khách hàng mục tiêu, khả năng thương mại hóa và nhu cầu kết nối nguồn lực. Trên cơ sở đó, các chuyên gia, nhà đầu tư trực tiếp trao đổi, tư vấn, định hướng giải pháp nhằm nâng cao tính khả thi và khả năng tiếp cận thị trường của từng dự án.

Các đại biểu tham gia tọa đàm “Từ ý tưởng đến thị trường - Làm sao để startup địa phương tăng trưởng?”.

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là tọa đàm chuyên gia với chủ đề “Từ ý tưởng đến thị trường - Làm sao để startup địa phương tăng trưởng?”.

Nội dung tọa đàm tập trung vào những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển các dự án khởi nghiệp tại địa phương, từ ươm tạo ý tưởng, ứng dụng khoa học công nghệ, chuẩn hóa sản phẩm, xây dựng thương hiệu đến phát triển thị trường, huy động nguồn lực và tăng cường liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp.

Các chuyên gia tư vấn, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện và phát triển các ý tưởng, dự án khởi nghiệp.

Điểm mới của chương trình là hoạt động tư vấn chuyên sâu theo hình thức vòng tròn (Coaching), với 6 bàn tư vấn, 6 chuyên gia và 6 dự án tham gia. Thông qua 6 vòng tư vấn, mỗi vòng kéo dài 5 phút, các nhóm dự án có cơ hội tiếp cận nhiều góc nhìn chuyên môn, nhận diện những vấn đề cần ưu tiên giải quyết và xác định hướng phát triển phù hợp.

Các nhu cầu, đầu mối kết nối và nội dung hợp tác được ghi nhận, tổng hợp làm cơ sở để Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục theo dõi, hỗ trợ sau chương trình.

Các nhóm dự án khởi nghiệp tham gia trao đổi, kết nối tại chương trình.

Chương trình “Cà phê Khởi nghiệp Phú Thọ” không chỉ là cầu nối giữa các dự án khởi nghiệp mà còn góp phần thúc đẩy hình thành mạng lưới liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, nhà trường, chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Thông qua chương trình, tỉnh từng bước xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo hướng thực chất, hiệu quả, đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Đức Anh