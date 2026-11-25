Tuổi trẻ Phú Thọ phát huy hào khí Đất Tổ, khát vọng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Sáng 25/11, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, đoàn đại biểu Ban Tổ chức chương trình “Hành trình về nguồn - Thanh niên và khát vọng khởi nghiệp” đã thành kính dâng hương tưởng niệm và báo công các Vua Hùng. Đây là một hoạt động nằm trong sự kiện Ngày hội Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ năm 2026 (Techfest PhuTho 2026).

Các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương, dâng hoa tại Thượng cung.

Tham dự lễ dâng hương có lãnh đạo Tỉnh Đoàn Phú Thọ, Sở Khoa học và Công nghệ; đại diện doanh nhân trẻ, thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công đức của các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, đặt nền móng cho non sông gấm vóc Việt Nam; hun đúc nên truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của dân tộc.

Các đại biểu dâng hương tại Đền Thượng.

Kế thừa truyền thống quê hương Đất Tổ, tuổi trẻ Phú Thọ không ngừng học tập, lao động, sáng tạo, phát huy tinh thần xung kích, tiên phong trong xây dựng và phát triển quê hương. Đồng hành cùng thanh niên trên hành trình khởi nghiệp, các cấp bộ Đoàn tích cực hỗ trợ nâng cao kiến thức, kỹ năng, kết nối nguồn lực, hiện thực hóa ý tưởng. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, xây dựng thương hiệu địa phương.

Các đại biểu dâng hương tại Đền Thượng.

Với thông điệp “Hào khí Đất Tổ, Khát vọng công nghệ - Kiến tạo kỷ nguyên xanh”, Ngày hội Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ năm 2026 không chỉ là dịp kết nối trí tuệ, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp mà còn là nơi hội tụ những khát vọng, ý tưởng và quyết tâm kiến tạo những giá trị mới, hướng tới sự phát triển xanh, bền vững của quê hương.

Trước anh linh các Vua Hùng, tuổi trẻ Phú Thọ nguyện lấy truyền thống làm điểm tựa, lấy tri thức làm nền tảng, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực, lấy cống hiến làm lẽ sống, không ngừng tu dưỡng đạo đức, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trí tuệ, làm chủ khoa học, công nghệ; dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm; không ngại khó khăn, không lùi bước trước thử thách, kiên trì theo đuổi khát vọng khởi nghiệp và kiến tạo những giá trị mới.

Kế thừa truyền thống dân tộc, tuổi trẻ Phú Thọ nguyện phát huy tiềm năng, thế mạnh của quê hương, xây dựng những mô hình kinh tế hiệu quả, sản phẩm có giá trị, thương hiệu mang bản sắc Đất Tổ; gắn khát vọng phát triển với trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và sự phát triển bền vững. Đồng thời, đem sức trẻ, trí tuệ, bản lĩnh và nhiệt huyết góp phần xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; xứng đáng với công đức của các bậc tiền nhân và niềm tin, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Các đại biểu tham gia tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm về khởi nghiệp.

Trong khuôn khổ chương trình, tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong”, các đại biểu đã giao lưu, chia sẻ về khởi nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp.

Đức Anh