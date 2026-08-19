Dâng hương, hoa kỷ niệm 64 năm Bác Hồ về thăm Đền Hùng

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), kỷ niệm 64 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng (19/8/1962 - 19/8/2026), ngày 19/8, Khu di tích lịch sử Đền Hùng tổ chức lễ dâng hương tại Đền Giếng và dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong”.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga dâng hương tại Đền Giếng.

Tham dự lễ dâng hương có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh, một số sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 2 lần về thăm Đền Hùng và thắp hương, tri ân công đức Tổ tiên vào năm 1954, trước khi về tiếp quản thủ đô Hà Nội và năm 1962 dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám thành công.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong”.

Cách đây 64 năm, ngày 19/8/1962, trong chuyến thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lên Đền Hùng, thắp hương kính cáo Tổ tiên tại Đền Thượng. Người căn dặn cán bộ, lãnh đạo và Nhân dân Phú Thọ phải chú ý bảo vệ, trồng thêm hoa, cây cối để Đền Hùng ngày càng trang nghiêm, đẹp đẽ, trở thành công viên lịch sử cho các thế hệ con cháu đến tham quan.

Thực hiện lời căn dặn của Bác, hơn 60 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ luôn quan tâm trồng, chăm sóc, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng. Tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, hơn 105,2ha rừng đã được trồng bổ sung với nhiều loại cây bản địa, cây ăn quả, cây bóng mát, góp phần tạo dựng hệ sinh thái đa dạng, phong phú cho Khu rừng quốc gia Đền Hùng.

Cùng với đó, Khu di tích đã trồng bổ sung hơn 12ha cây xanh tại các khuôn viên, vườn hoa, thảm cảnh, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp; đồng thời tăng cường vẻ tôn nghiêm của Di tích Quốc gia đặc biệt - nơi thờ tự Tổ tiên thiêng liêng của dân tộc.

Các đại biểu tham gia trồng cây lưu tại khuôn viên Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương, tri ân công đức các Vua Hùng, các bậc tiền nhân có công dựng nước; tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các đại biểu cũng dâng lẵng hoa mang dòng chữ “Mãi mãi ghi sâu và làm theo lời Bác dạy” trước Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong”.

Nhân dịp này, Khu di tích lịch sử Đền Hùng phát động chương trình trồng, chăm sóc cây “Đền Hùng xanh - làm theo lời Bác” và tổ chức trưng bày, giới thiệu “Sản phẩm xanh Đền Hùng làm theo lời Bác”.

Đức Anh