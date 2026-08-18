Định hướng điều chỉnh tiền lương khu vực công, chính sách cho cán bộ không chuyên trách ở cơ sở

Bộ Nội vụ vừa ban hành văn bản trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh gửi tới sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Văn bản đã giải đáp các nội dung liên quan đến chế độ tiền lương khu vực công, chính sách cho cán bộ không chuyên trách ở cơ sở và tiền lương đối với người lao động khu vực doanh nghiệp.

Thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh chế độ tiền lương khu vực công, bảo đảm phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước.

Đề xuất điều chỉnh tiền lương khu vực công phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng

Thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị giao tại Kết luận số 206-KL/TW ngày 10/11/2025, để kịp thời thực hiện một số nội dung của chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2026/NĐ-CP ngày 10/01/2026 và Nghị định số 161/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 23/2025/TT-BNV ngày 24/12/2025; Thông tư số 24/2025/TT-BNV ngày 24/12/2025; Thông tư số 13/2026/TT-BNV ngày 29/5/2026 và Thông tư số 15/2026/TT-BNV ngày 30/6/2026.

Căn cứ Kết luận số 76-KL/TW ngày 28/7/2026 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng kết luận về nhiệm vụ, giải pháp: “Thực hiện cải cách tiền lương gắn kết chặt chẽ với lộ trình tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.”, “Có chính sách ưu đãi về tiền lương, phụ cấp, nhà ở, điều kiện làm việc và chế độ đãi ngộ phù hợp để cán bộ, công chức cấp xã yên tâm công tác, phát huy năng lực, gắn bó lâu dài.”.

Thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh chế độ tiền lương khu vực công, bảo đảm phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước, nhằm cải thiện một phần thu nhập, khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tăng quỹ phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở

Về chính sách đặc thù dành cho đội ngũ cán bộ hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026, trong đó, đã điều chỉnh tăng quỹ phụ cấp từ ngân sách nhà nước cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nhằm góp phần cải thiện điều kiện hoạt động, tạo điều kiện để đội ngũ này yên tâm công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cụ thể, tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP quy định: “Ngân sách nhà nước khoán quỹ phụ cấp (bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội) để chi phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố như sau:

a) Đối với thôn có từ 700 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo, thôn đặc biệt khó khăn được khoán quỹ phụ cấp bằng 8,0 lần mức lương cơ sở;

b) Đối với thôn, tổ dân phố không thuộc quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được khoán quỹ phụ cấp bằng 6,5 lần mức lương cơ sở” và tại khoản 3 Điều 15 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP quy định: “Trường hợp tỉnh, thành phố sử dụng ngân sách địa phương để quy định mức khoán quỹ phụ cấp cao hơn mức khoán của ngân sách nhà nước quy định tại khoản 1 Điều này thì Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được quyết định mức khoán cụ thể phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương và không phải xin ý kiến các bộ, cơ quan trung ương”

Xây dựng Nghị định quy định mức lương tối thiểu năm 2027

Hiện nay, hệ thống tiền lương đối với người lao động của Việt Nam đã được thể chế theo nguyên tắc thị trường tại Bộ luật Lao động năm 2019. Trong đó, tiền lương được hình thành trên cơ sở thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, gắn với năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc; bảo đảm quyền tự chủ của doanh nghiệp trong việc xây dựng, quyết định thang lương, bảng lương, xác định tiền lương và trả lương cho người lao động thỏa đáng, không hạn chế mức tối đa đối với chuyên gia, người có tài năng, có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, đóng góp nhiều cho doanh nghiệp nhằm giữ chân và thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhà nước chỉ quy định mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường.

Tiền lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp. Chính phủ quyết định và công bố mức lương tối thiểu trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia.

Căn cứ Quyết định số 001/QĐ-HĐTLQG ngày 09/01/2026 của Hội đồng tiền lương quốc gia về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2026, Hội đồng tiền lương quốc gia đã tổ chức họp thảo luận, thương lượng về mức lương tối thiểu năm 2027; Bộ Nội vụ với vai trò là một thành viên của Hội đồng tiền lương quốc gia đã phối hợp với các thành viên của Hội đồng nghiên cứu, rà soát, đánh giá các yếu tố liên quan để khuyến nghị với Chính phủ xem xét điều chỉnh mức lương tối thiểu đảm bảo hài hoà cả mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với biến động giá cả thị trường.

Theo đó, Hội đồng tiền lương quốc gia đã có Báo cáo số 008/BC-HĐTLQG ngày 04/8/2026 gửi Chính phủ khuyến nghị Phương án lương tối thiểu năm 2027, trong đó, mức lương tối thiểu tăng bình quân 7,8%. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Theo baochinhphu.vn