Sớm khắc phục sạt lở, đảm bảo an toàn trên đường tỉnh 448

Sau đợt mưa lớn kéo dài, trên tuyến đường tỉnh 448, đoạn qua phường Kỳ Sơn, xuất hiện nhiều điểm sạt lở, sụt lún, nứt nền đường. Một số vị trí đã được xúc dọn đất đá, cắm biển cảnh báo và tổ chức phân luồng, song nguy cơ trượt sạt vẫn còn hiện hữu, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Việc sớm có giải pháp xử lý căn cơ các điểm xung yếu là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

Chính quyền địa phương cắm biển hướng dẫn người dân lưu thông qua đường tỉnh 448.

Nhiều điểm tiềm ẩn nguy hiểm

Đường từ Can lên Độc Lập (cũ), thuộc tuyến đường tỉnh 448, hiện còn nhiều vị trí có dấu hiệu mất an toàn. Chị Nguyễn Thị Phương, người dân thường xuyên đi qua tuyến đường cho biết: Đất đá tại một số điểm đã được lực lượng chức năng xúc dọn, song taluy dương vẫn còn đất đá có nguy cơ tiếp tục trượt xuống. Nhiều đoạn nước vẫn rỉ từ trên núi xuống, trong khi phía taluy âm xuất hiện những điểm nứt, tiềm ẩn nguy cơ sụt trượt.

Tại một số vị trí, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, căng dây để hạn chế người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, người dân vẫn cảm thấy bất an khi lưu thông qua những đoạn đường này, nhất là khi trời tiếp tục có mưa.

Theo ghi nhận, mưa lớn đã khiến nhiều vị trí trên tuyến đường tỉnh 448 bị sạt trượt khiến đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường. Một số đoạn nền đường xuất hiện dấu hiệu nứt, lún, ảnh hưởng đến việc lưu thông.

Đáng chú ý, tại Km2+490, thuộc Tổ 11, phường Kỳ Sơn, xuất hiện vết nứt kéo dài từ khu vực tim đường về phía taluy âm. Vết nứt dài khoảng 20-22m, rộng 8-10cm. Phạm vi sạt lở phía taluy âm đã phát triển vào khoảng một nửa bề rộng mặt đường. Mái taluy âm có dấu hiệu mất ổn định, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sụt, trượt nền, mặt đường. Trong khi đó, mái taluy dương tại khu vực cũng có nguy cơ sạt lở, đe dọa an toàn công trình và người tham gia giao thông.

Không chỉ tại Km2+490, trên tuyến còn hàng chục điểm sạt lở với mức độ khác nhau. Tại Km16+250, mưa lớn khiến hàng chục mét khối đất, đá từ taluy dương trượt xuống mặt đường. Khu vực này đã được kiểm tra, cảnh báo và xử lý bước đầu, song nguy cơ tiếp tục sạt trượt vẫn còn nếu xuất hiện mưa lớn.

Chủ động cảnh báo, phân luồng

Phó Chủ tịch UBND phường Kỳ Sơn Nguyễn Xuân Phục cho biết: Tuyến đường tỉnh 448 dài khoảng 30km, kết nối Quốc lộ 6 với đường 12B, đi qua địa bàn phường Kỳ Sơn và xã Nật Sơn. Đây là tuyến giao thông liên xã, phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương, vận chuyển hàng hóa của người dân, với lưu lượng phương tiện tương đối lớn.

Tuyến đường chủ yếu đi qua khu vực đồi núi có địa hình phức tạp, nhiều đoạn được mở men theo sườn đồi, núi, với những vị trí taluy cao hàng chục mét. Vì vậy, nguy cơ sạt lở luôn hiện hữu, nhất là trong điều kiện mưa lớn kéo dài.

Ngay sau khi phát hiện các điểm sạt lở, sụt lún, UBND phường Kỳ Sơn đã phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, đánh giá hiện trạng và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn. Tại những vị trí nguy hiểm, lực lượng chức năng cắm cọc, căng dây phản quang, dựng biển cảnh báo, hướng dẫn người dân và phương tiện hạn chế hoặc không đi vào khu vực có nguy cơ sạt trượt.

Đối với vị trí Km2+490, sau đợt mưa kéo dài từ ngày 22/8/2026, cơ quan chức năng đã đánh giá hiện trạng và tổ chức phân luồng giao thông. Theo đó, cấm các phương tiện lưu thông qua vị trí sạt lở, trừ xe thô sơ và ô tô chở người đến 7 chỗ.

Các phương tiện từ xã Nật Sơn đi phường Hòa Bình và ngược lại được hướng dẫn lưu thông theo tuyến nhánh ĐT.448 đến Km0+000, tiếp tục theo tuyến chính ĐT.448 đến Km24+051, rẽ vào Quốc lộ 6, đi đến Km70+960 rồi trở lại tuyến nhánh ĐT.448 ở phía bên kia vị trí sạt lở Km2+490. Lộ trình theo chiều ngược lại được tổ chức tương tự.

UBND phường Kỳ Sơn chỉ đạo lực lượng chuyên môn thường xuyên ứng trực, theo dõi diễn biến tại các điểm sạt lở, kịp thời cảnh báo khi có nguy cơ mất an toàn.

Lực lượng chức năng gia cố các điểm đang có nguy cơ sạt lở cao trên tuyến đường tỉnh 448.

Giám đốc Công ty CP Xây dựng giao thông Hòa Bình Lê Tuấn Tuyến cho biết: Đơn vị đã phối hợp với chính quyền và lực lượng chức năng cắm biển, phân luồng giao thông; đồng thời huy động nhân lực, máy móc xúc dọn đất đá, xử lý bước đầu nhằm bảo đảm lưu thông trên tuyến.

Hiện phương tiện trên 7 chỗ vẫn bị cấm lưu thông qua Km2+490. Đơn vị thường xuyên kiểm tra, đánh giá mức độ và nguy cơ trượt sạt; đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng có phương án đánh giá tổng thể, xử lý căn cơ các điểm xung yếu, bảo đảm an toàn giao thông lâu dài.

Cần giải pháp xử lý căn cơ

Xúc dọn đất đá, cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông là những giải pháp cần thiết trước mắt, song mới chỉ giúp hạn chế nguy cơ và bảo đảm trong điều kiện hiện tại. Với đặc điểm địa hình đồi núi, nhiều vị trí taluy cao, nguy cơ sạt trượt trên tuyến đường tỉnh 448 vẫn còn hiện hữu, nhất là khi tiếp tục xuất hiện các đợt mưa lớn.

Dù đã có biển cảnh báo, nhưng tình trạng đất đá phía ta luy dương đường tỉnh 448 có nguy cơ tiếp tục sạt lở nếu có mưa lớn.

Thực tế tại Km2+490 cho thấy, nền đường đã xuất hiện vết nứt dài, taluy âm có dấu hiệu mất ổn định, trong khi taluy dương cũng tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Nếu không được xử lý kịp thời, nguy cơ tiếp tục sụt trượt có thể ảnh hưởng trực tiếp đến mặt đường và việc lưu thông trên tuyến.

Trước thực tế này, chính quyền và người dân địa phương mong muốn các cơ quan chức năng sớm đánh giá tổng thể hiện trạng, xác định nguyên nhân, phạm vi ảnh hưởng và triển khai giải pháp kỹ thuật phù hợp tại các vị trí xung yếu. Cùng với đó, cần tiếp tục duy trì theo dõi, cảnh báo, phân luồng tại những điểm nguy hiểm, nhất là trong thời gian có mưa lớn.

Sớm khắc phục các điểm sạt lở, gia cố những vị trí có nguy cơ cao không chỉ góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện mà còn duy trì ổn định tuyến giao thông kết nối Quốc lộ 6 với đường 12B, phục vụ đi lại, giao thương và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Hương Lan