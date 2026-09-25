Xã Liên Hòa đối thoại với các hộ dân có quyết định cưỡng chế thu hồi đất

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Ngày 25/9, xã Liên Hòa tổ chức hội nghị đối thoại với các hộ gia đình, cá nhân đã có quyết định cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa (khu vực 2 - giai đoạn 1).
Lãnh đạo xã Liên Hòa chủ trì hội nghị đối thoại.
Dự án Khu công nghiệp Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa (khu vực 2 - giai đoạn 1) có diện tích đất cần thu hồi trên địa bàn xã Liên Hòa là 72,36ha. Đến nay, xã đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 70,4ha, đạt 97,29%. Trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, UBND xã đã có quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 6 hộ dân, với diện tích là hơn 12.376m2.
Tại buổi đối thoại, lãnh đạo xã Liên Hòa cùng cơ quan chuyên môn đã thông tin đầy đủ quá trình thực hiện thu hồi đất, tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành các quyết định, văn bản pháp luật của các cơ quan chức năng liên quan đến việc thu hồi đất thực hiện dự án và giải đáp cụ thể những kiến nghị của các hộ dân. Tuy nhiên, 4 hộ dân có mặt tại buổi đối thoại chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.
Các hộ dân trình bày kiến nghị tại buổi đối thoại.
Với tinh thần quyết liệt, chủ động, giải quyết hài hòa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và người dân, xã Liên Hòa tiếp tục vận động, thuyết phục các hộ dân bàn giao mặt bằng phục vụ dự án Khu công nghiệp Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa (khu vực 2 - giai đoạn 1). Đồng thời sẵn sàng phương án cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân không chấp hành bàn giao mặt bằng theo quy định của pháp luật.
Văn Hải - Đặng Thưởng
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