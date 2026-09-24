Công bố các quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy và đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy

Chiều 24/9, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức Lễ công bố các quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy và đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Cùng dự có đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định thành lập và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ HĐND tỉnh Phú Thọ.

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi đã công bố các quyết định: Thí điểm thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh Phú Thọ gồm có 5 tổ chức đảng trực thuộc và 75 đảng viên. Chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030. Chỉ định đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giữ chức Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh Phú Thọ.

Thí điểm thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh Phú Thọ là đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy Phú Thọ, gồm có 18 tổ chức đảng trực thuộc và 443 đảng viên. Chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030. Chỉ định đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định thành lập và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh Phú Thọ.

Cũng tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định: Phân công, bổ nhiệm đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi công bố các quyết định.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương chúc mừng 2 Đảng bộ được thành lập; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong quá trình xây dựng đề án, chuẩn bị tổ chức, nhân sự, chuyển giao nhiệm vụ và các điều kiện cần thiết để bộ máy mới đi vào hoạt động.

Đồng chí nhấn mạnh: Việc thành lập 2 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và chuyển giao nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận là bước tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức của hệ thống chính trị, bảo đảm đồng bộ với chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí đề nghị ngay sau buổi lễ, Ban Chấp hành 2 Đảng bộ tổ chức phiên họp đầu tiên; ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, chương trình công tác và chương trình kiểm tra, giám sát; xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm. Khẩn trương hoàn tất việc tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên, hồ sơ, tài chính, tài sản; kiện toàn các tổ chức đảng trực thuộc theo Đề án; duy trì nền nếp sinh hoạt, bảo đảm hoạt động liên tục, không để khoảng trống trong công việc.

Đối với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quy chế làm việc; ổn định tư tưởng, phân công nhiệm vụ phù hợp, bảo đảm hoạt động thông suốt sau khi đổi tên và chuyển giao nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận. Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu về công tác tuyên giáo, lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thông tin, tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội. Phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, bảo đảm rõ nhiệm vụ, không chồng chéo, không bỏ sót công việc.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Thay mặt các tổ chức Đảng vừa nhận quyết định, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Xác định đây là vinh dự đi kèm trách nhiệm lớn lao, đồng chí Bùi Đức Hinh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, khẳng định tập thể các Đảng bộ sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, khẩn trương ban hành quy chế, phân công nhiệm vụ cụ thể để bắt tay ngay vào công việc; tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh, đổi mới công tác Mặt trận, đoàn thể và dân vận, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đức Anh