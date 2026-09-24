Hiệu quả từ công tác dân vận chính quyền

Từ diễn đàn “Lắng nghe dân nói”, mô hình chính quyền số thân thiện đến những chuyển biến thực chất trong các lĩnh vực khó như giải phóng mặt bằng (GPMB), sự đồng thuận của Nhân dân đang được khơi dậy mạnh mẽ, tạo điểm tựa vững chắc để các chủ trương, quyết sách phát triển kinh tế - xã hội nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Lãnh đạo xã Thổ Tang kiểm tra thực địa, chỉ đạo giải quyết các kiến nghị về đất đai và tiêu thoát nước của Nhân dân.

Dấu ấn nổi bật trong đổi mới phương thức dân vận chính quyền là sự chuyển biến từ quản lý hành chính sang phục vụ Nhân dân, tăng cường đối thoại trực tiếp và tập trung giải quyết kiến nghị ngay từ cơ sở. Điển hình tại xã Thổ Tang, cấp ủy, chính quyền địa phương duy trì nền nếp các hội nghị gặp gỡ, lắng nghe ý kiến Nhân dân. Từ đầu năm 2026 đến nay, xã đã tổ chức 4 hội nghị tại các cụm thôn, tiếp thu 73 ý kiến với 183 nội dung kiến nghị liên quan đến đất đai, tiêu thoát nước, sản xuất nông nghiệp và an sinh xã hội.

Đồng chí Đàm Hữu Khanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thổ Tang nhấn mạnh: “Việc tổ chức các hội nghị gặp gỡ, lắng nghe ý kiến Nhân dân là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết dứt điểm những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Mọi chủ trương, quyết sách chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi xuất phát từ lợi ích chính đáng và nhận được sự đồng thuận của Nhân dân”.

Lãnh đạo xã Thổ Tang chỉ đạo gia cố bờ bao trạm bơm Ruộng Trũng, chủ động ứng phó với mực nước sông Phan dâng cao.

Thực hiện phương châm “làm thật, tiến độ thật, hiệu quả thật” theo nguyên tắc “6 rõ”, Thường trực Đảng ủy xã Thổ Tang đã trực tiếp kiểm tra thực địa tại các xứ đồng Đồng Trằm, trạm bơm Ruộng Trũng, hệ thống tiêu thoát nước thôn Thượng Trưng, Lâm Mới; đồng thời thăm hỏi gia đình chính sách, kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Tinh thần hành động quyết liệt, sâu sát cơ sở góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội xã tăng trưởng 10,34%; thu ngân sách đạt gần 68 tỷ đồng, vượt dự toán được giao.

Song hành với việc gặp gỡ, đối thoại trực tiếp, công nghệ số đang trở thành cầu nối hữu hiệu, góp phần đưa chính quyền đến gần dân hơn. Tại xã Lương Sơn, mô hình “Mặt trận số” gắn với diễn đàn “Lắng nghe dân nói” đã tạo chuyển biến trong tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Đinh Thị Thúy Hòa - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Lương Sơn chia sẻ: “Việc ứng dụng mã QR và các nhóm Zalo giúp người dân gửi ý kiến mọi lúc, mọi nơi, tiết kiệm thời gian, chi phí và khắc phục hạn chế của phương thức truyền thống. Mỗi phản ánh của công dân đều được tiếp nhận, theo dõi tiến độ và phản hồi công khai, minh bạch, giúp chính quyền nắm chắc tình hình để phối hợp xử lý dứt điểm ngay từ đầu”.

Hiệu quả công tác dân vận chính quyền không chỉ thể hiện qua các hoạt động tuyên truyền, vận động, mà còn được khẳng định bằng kết quả tháo gỡ những “nút thắt” trong phát triển hạ tầng, nhất là công tác bồi thường, GPMB. Việc sâu sát cơ sở, công khai chính sách, lắng nghe và giải quyết thấu đáo kiến nghị của người dân sẽ góp phần tạo dựng sự đồng thuận. Điển hình tại xã Bình Nguyên, công tác GPMB phục vụ 26 dự án với quy mô 604,6 ha từng gặp khó khăn do tâm lý băn khoăn của người dân về đơn giá bồi thường và quỹ đất sau sáp nhập.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy xã Bình Nguyên khẳng định: “GPMB tác động trực tiếp đến quyền lợi thiết thực của người dân nên không thể nóng vội hay áp đặt. Đảng ủy xã phân công từng đồng chí trong Ban Thường vụ phụ trách từng dự án, kiên trì đối thoại trực tiếp, giải thích rõ khung chính sách, pháp luật, đồng thời công khai phương án áp giá tại nhà văn hóa thôn. Khi chính quyền lắng nghe với thái độ công tâm, tôn trọng quyền lợi hợp pháp của người dân và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, thì những nút thắt phức tạp nhất cũng từng bước được tháo gỡ”. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, xã đã bàn giao mặt bằng sạch đạt gần 80% diện tích, bảo đảm tiến độ thi công.

Tại xã Vĩnh An, kết quả thu hồi hơn 9 ha đất của 321 hộ dân phục vụ Dự án đường song song tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai tiếp tục cho thấy vai trò của tổ chức Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong công tác vận động, tạo đồng thuận trong Nhân dân.

Đồng chí Lê Xuân Thu - Bí thư Chi bộ thôn Khoát, xã Vĩnh An chia sẻ: Xác định cán bộ thôn, đảng viên phải “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, chúng tôi kiên trì lắng nghe từng băn khoăn của bà con về đơn giá cây cối, hoa màu, đất nông nghiệp. Vấn đề nào bà con chưa thông, chi bộ cùng Ban công tác mặt trận đối thoại, giải thích cặn kẽ; những tâm tư, nguyện vọng chính đáng được phản ánh kịp thời lên cấp trên, nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân. Nhờ vậy, bà con nhận thức rõ hơn lợi ích lâu dài của công trình và tự giác đồng thuận bàn giao đất.

Lãnh đạo xã Vĩnh An trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo Quốc lộ 2 tại thực địa.

Đồng chí Phùng Huy Thuận - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh An nhấn mạnh: “Thực tiễn công tác giải phóng mặt bằng cho thấy, muốn khơi dậy sự đồng thuận trong Nhân dân, chính quyền phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát và linh hoạt trong từng khâu xử lý. Cùng với việc rà soát chặt chẽ, xác minh chính xác nguồn gốc đất để bảo đảm tính công bằng, minh bạch, cấp ủy, chính quyền xã luôn đồng hành, chủ động kiến nghị cấp có thẩm quyền vận dụng tối đa các cơ chế hỗ trợ tài sản trên đất, giải quyết căn cơ bài toán an sinh xã hội cho bà con thuộc diện thu hồi đất. Khi quyền và lợi ích hợp pháp của người dân được đặt ở vị trí trung tâm, sự đồng lòng, ủng hộ của Nhân dân sẽ trở thành động lực quan trọng để địa phương thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - hạ tầng”.

Ngọc Thắng