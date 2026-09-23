Thực hiện hiệu quả mô hình “Chi bộ bốn tốt“,”Đảng bộ cơ sở bốn tốt”

Sau sáp nhập, quy mô tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên trong toàn tỉnh tiếp tục được củng cố, đặt ra yêu cầu mới về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng. Với khoảng 266.000 đảng viên sinh hoạt tại 9.159 chi bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt" là một trong những giải pháp trọng tâm để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại diện cấp ủy Chi bộ Tổ dân phố số 1, phường Thống Nhất thường xuyên nắm bắt đời sống, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành.

Dự sinh hoạt tại Chi bộ tổ dân phố Hòa Bình, phường Xuân Hòa, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Việc xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” được triển khai rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW, gắn với các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Đặc biệt là đề cao tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng, góp phần xây dựng các tổ chức Đảng trong tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Việc xây dựng, thực hiện và đánh giá mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” được gắn với đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và người đứng đầu cấp ủy theo khung tiêu chí lượng hóa, trung thực, khách quan, công tâm, công khai, thực chất, hiệu quả. Khắc phục bệnh thành tích, nể nang, né tránh, hình thức trong đánh giá xếp loại, tạo khí thế mới trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Cấp ủy các cấp phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá rút kinh nghiệm nhằm kịp thời phát huy ưu điểm, nhân rộng những cách làm hiệu quả, mô hình hay, sáng tạo.

Để mô hình nhanh chóng được triển khai thực hiện, ngày 24/3/2026, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn xây dựng, thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”, "Đảng bộ cơ sở bốn tốt” trên địa bàn tỉnh, trong đó cụ thể nội dung “4 tốt” là: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn, trong quý I hằng năm, các cơ quan, đơn vị, chi ủy hoặc đảng ủy sẽ đăng ký xây dựng thực hiện mô hình và kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện tại hội nghị kiểm điểm cuối năm theo Quy định 78-QĐ/TU; đồng thời tự bình xét, đánh giá, xác định mức độ đạt được trong thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” theo hai mức đạt hoặc không đạt và báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp.

Thực hiện hướng dẫn của Tỉnh ủy, cấp ủy các xã, phường đã khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai cụ thể. Đầu tháng 9, cùng các đồng chí cán bộ Ban Xây dựng Đảng phường Thống Nhất, chúng tôi có mặt tại cuộc họp cấp ủy Chi bộ tổ dân phố số 1. Đồng chí Nguyễn Mạnh Trường - Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường cho biết: Sau sáp nhập tổ dân phố, phường Thống Nhất giảm từ 36 xuống còn 16 chi bộ tổ dân phố. Đảng ủy phường ban hành kế hoạch để triển khai đồng bộ mô hình “Chi bộ bốn tốt” tại 100% chi bộ tổ dân phố. Xác định để mô hình đi vào thực chất, trước hết cấp ủy, bí thư chi bộ cần hiểu rõ phải làm gì và làm như thế nào nên Ban Xây dựng Đảng không chỉ ban hành văn bản hướng dẫn mà còn trực tiếp xuống cơ sở, dự họp cấp ủy, sinh hoạt chi bộ để trao đổi, cùng rà soát từng tiêu chí, từ đó lựa chọn những nội dung trọng tâm phù hợp với thực tế của từng chi, đảng bộ. Đảng ủy phường phân công cán bộ phụ trách từng chi bộ để đồng hành cùng cơ sở trong quá trình thực hiện.

Quá trình triển khai “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” bước đầu không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc bởi đây là mô hình mới, nhiều chi bộ còn lúng túng trong việc cụ thể hoá các tiêu chí hoặc cách thức tổ chức thực hiện. Từ thực tế đó, cán bộ Ban Xây dựng Đảng các xã, phường đang tăng cường bám sát cơ sở, cùng cấp ủy chi bộ trao đổi, hướng dẫn, tháo gỡ từng khó khăn, vướng mắc, giúp các chi bộ triển khai đúng yêu cầu, linh hoạt, sáng tạo, đưa mô hình đi vào thực chất.

Đồng chí Bùi Thị Bình - Bí thư Đảng ủy xã Lạc Lương cho biết: Điều chúng tôi mong muốn không phải là có thêm danh hiệu hay một mô hình mang tính hình thức. Điều quan trọng là thông qua “Chi bộ bốn tốt“,”Đảng bộ cơ sở bốn tốt”, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, cấp ủy phát huy tốt hơn vai trò lãnh đạo; mỗi đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Khi từng chi bộ thực sự vững mạnh thì sức chiến đấu của toàn Đảng bộ sẽ được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Dương Liễu