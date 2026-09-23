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Phú Thọ: Thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đạt gần 46.800 tỷ đồng

9 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 46.781 tỷ đồng, bằng 80,6% kế hoạch năm, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nội địa đạt 41.830 tỷ đồng, bằng 84,7% dự toán Trung ương giao, bằng 81% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 7,7% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 4.951 tỷ đồng, bằng 78% kế hoạch.

Phú Thọ: Thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đạt gần 46.800 tỷ đồng9 tháng, thu ngân sách Nhà nước từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 16.508 tỷ đồng.- Hoạt động sản xuất tại Công ty Bandai Việt Nam.

Một số khu vực sản xuất, kinh doanh đóng góp lớn cho ngân sách. Trong đó, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 7.936 tỷ đồng, vượt 12,6% dự toán và tăng 45,8% so với cùng kỳ; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 16.508 tỷ đồng, bằng 97% dự toán và tăng 44,4%; thu từ doanh nghiệp Nhà nước đạt 1.821 tỷ đồng, bằng 85,7% dự toán, tăng 41,7%.

Riêng quý III/2026, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt gần 11.967 tỷ đồng; trong đó, thu nội địa đạt trên 10.310 tỷ đồng.

Những tháng cuối năm, tỉnh tiếp tục tăng cường quản lý các nguồn thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế; tập trung kiểm tra các lĩnh vực có rủi ro cao về thuế như bất động sản, xây dựng, khai thác tài nguyên khoáng sản, thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số.

Minh Vũ


Minh Vũ

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Ngân sách nhà nước HĐND tỉnh Dự toán Doanh nghiệp nhà nước Kế hoạch Phú thọ Thương mại điện tử Đầu tư nước ngoài Thu nội địa
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