Tổng duyệt Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ lần thứ I, năm 2026

Ngày 22/9, Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) tỉnh Phú Thọ lần thứ I, năm 2026 tổ chức tổng duyệt chương trình Lễ khai mạc Đại hội. Đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh lần thứ I, năm 2026 dự và chỉ đạo buổi tổng duyệt.

Cùng dự có đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Các đại biểu tham dự buổi tổng duyệt.

Theo kịch bản, Lễ khai mạc Đại hội gồm 3 phần: diễu hành biểu dương lực lượng, nghi thức khai mạc và màn đồng diễn nghệ thuật.

Trong đó, phần diễu hành biểu dương lực lượng có sự tham gia của 22 đoàn vận động viên, đoàn trọng tài cùng các lực lượng thực hiện nghi thức.

Màn đồng diễn nghệ thuật có chủ đề “Thể thao Phú Thọ - Sức mạnh cội nguồn, khát vọng vươn xa” với sự tham gia của trên 600 vận động viên, chiến sĩ quân đội, diễn viên Nhà hát Lạc Hồng, diễn viên xiếc Liên đoàn Xiếc Việt Nam và học sinh các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh.

Chương trình góp phần tạo sức lan tỏa trong Nhân dân, thúc đẩy phát triển toàn diện phong trào TDTT trên địa bàn tỉnh và quảng bá, giới thiệu những di sản, nét đẹp văn hóa của quê hương Đất Tổ.

Tiết mục đồng diễn tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại buổi tổng duyệt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga đã biểu dương những nỗ lực của các sở, ngành, đội ngũ diễn viên, các đơn vị tham gia chương trình; đồng thời đề nghị các đơn vị thực hiện chương trình tiếp thu ý kiến đóng góp tại buổi tổng duyệt và tiếp tục luyện tập, hoàn thiện toàn bộ chương trình theo đúng kế hoạch, kịch bản.

Đồng chí yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại tất cả các phương án cho Lễ khai mạc; trong đó, cần bảo đảm phương án phòng cháy, chữa cháy, an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, phân luồng giao thông và hệ thống điện phục vụ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng duyệt.

Theo kế hoạch, Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Phú Thọ lần thứ I, năm 2026 sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 26/9/2026 tại Nhà Luyện tập và Thi đấu TDTT tỉnh, được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng của Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ.

Gia Thái - Hoài Vũ