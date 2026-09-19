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Sạt lở trên đường tỉnh 316E

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tại Km11, tuyến đường tỉnh 316E, đoạn qua thôn Nâu, xã Xuân Đài, hướng đi xã Minh Đài đang diễn ra sạt lở đất, tiềm ẩn nguy hiểm đối với người và phương tiện tham gia giao thông.

Sạt lở trên đường tỉnh 316ECác biển cảnh báo đã được cắm dọc tuyến.

Sáng 19/9, ngay sau khi phát hiện, UBND xã Xuân Đài đã chỉ đạo lực lượng Công an xã, Công an viên và Dân quân tự vệ có mặt tại hiện trường, tổ chức căng dây, cắm biển cảnh báo, túc trực và hướng dẫn người dân, phương tiện nhằm đảm bảo an toàn.

Sạt lở trên đường tỉnh 316ELực lượng chức năng có mặt tại điểm sạt lở, tiến hành đảm bảo an toàn giao thông.

UBND xã Xuân Đài đề nghị người dân tuyệt đối không lưu thông qua khu vực sạt lở tại Km11, tuyến đường tỉnh 316E; không tự ý vượt qua dây cảnh báo hoặc tiếp cận khu vực sạt lở, đồng thời chủ động lựa chọn tuyến đường an toàn khác khi di chuyển theo hướng Minh Đài.

Sạt lở trên đường tỉnh 316ETheo quan sát, điểm sạt lở có diễn biến phức tạp, cần được khẩn trương xử lý.

Hiện, các lực lượng chức năng đang tạm thời lập rào chắn, không cho người và phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm.

Quốc Hội


Quốc Hội

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng đường Phương tiện Mưa lớn kéo dài Lực lượng chức năng Giao thông Sạt lở đất Cảnh báo Công an viên nguy hiểm Hiện trường
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