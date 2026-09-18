Tháo gỡ khó khăn, tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Sáng 18/9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc về tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho DNNVV. Đồng chí Phạm Đức Ấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ có lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Khu vực 4, các ngân hàng thương mại, DNNVV trên địa bàn.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Khu vực 4 cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ.

Tại hội nghị, đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hiệp hội DNNVV Việt Nam đã thông tin về các cơ chế, chính sách hỗ trợ DNNVV theo Luật Hỗ trợ DNNVV; cơ chế, chính sách hỗ trợ DNNVV nói chung, các giải pháp tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho DNNVV; các chính sách, sản phẩm tín dụng, kết quả triển khai các giải pháp hỗ trợ của ngành Ngân hàng cho DNNVV; tình hình, kết quả triển khai chương trình tín dụng hướng đến động lực tăng trưởng kinh tế và DNNVV.

Quang cảnh hội nghị.

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống các tổ chức tín dụng triển khai nhiều chương trình, gói tín dụng ưu đãi dành cho DNNVV, tập trung hỗ trợ vốn lưu động, đầu tư sản xuất, thương mại và chuyển đổi mô hình kinh doanh. Nhiều ngân hàng như BIDV, Vietcombank, Agribank, VietinBank, SHB... đã xây dựng các sản phẩm tín dụng với quy mô hàng nghìn tỷ đồng, kèm chính sách ưu đãi về lãi suất và dịch vụ ngân hàng.

Giai đoạn 2021-2025, doanh số cho vay đối với DNNVV đạt trên 21,7 triệu tỷ đồng, bình quân hơn 4,3 triệu tỷ đồng/năm. Tính đến ngày 31/8/2026, doanh số giải ngân lũy kế từ đầu năm đạt trên 3,8 triệu tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt hơn 4,1 triệu tỷ đồng, tăng 12,37% so với cuối năm 2025, cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế và chiếm khoảng 20% tổng dư nợ toàn nền kinh tế.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tính đến thời điểm báo cáo, hoạt động tín dụng trên địa bàn khu vực 4 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, với tổng nguồn vốn huy động đạt 529.876 tỷ đồng, tăng 5,87% so với cuối năm 2025; tổng dư nợ đạt 613.005 tỷ đồng, tăng 6,20%.

Đáng chú ý, dư nợ cho vay doanh nghiệp đạt 200.698 tỷ đồng, tăng 18,90%; trong đó, dư nợ đối với DNNVV đạt 105.432 tỷ đồng, tăng 10,40%. Toàn địa bàn có 8.347 DNNVV đang có dư nợ, tăng 10,54% so với cuối năm trước.

Tuy nhiên, cùng với tăng trưởng tín dụng, chất lượng tín dụng đang đặt ra những vấn đề cần lưu ý khi nợ xấu tăng lên 4.799 tỷ đồng, đưa tỷ lệ nợ xấu chung lên 0,78%.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận để nắm bắt cụ thể khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các DNNVV, các Hiệp hội và đề xuất giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận tín dụng cho DNNVV.

Đức Anh